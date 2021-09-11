【疫苗接種】許樹昌倡免疫力低人士優先打第3針　指香港未能「與病毒共存」

▲ 許樹昌認為，疫苗接種率仍未達七成，不算理想。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（11日）於電台節目稱，有可能獲優先接種新冠疫第3針的人士，包括曾接受器官移植、骨髓移植，以及免疫系統較差者，下周聯合科學委員會將商討這議題。

許樹昌又稱，衞生署轄下科學委員會，也將會商討疫苗接種年齡能否降至12歲以下，主要視乎科興的數據。他拍現時科興有研究針對小童接種，如科興的數據證明小童打針安全有效，將方便降低接種年齡。他相信，最理想情況是由科興主動申請降低打針年齡，就較為方便處理。

對於特首林鄭月娥日前稱，就中港兩地通關問題，已向中央提出進行「專家對接」，商討通關條件。許樹昌說，參與「來港易」配額的內地省市人民，應已持續一段時間錄「零確診」，相信他們來港的風險較低。他稱唯一可討論的是，「來港易」並無強制申請者需接種疫苗，在這層面還有討論空間。

不過他認為，疫苗接種率仍未達七成，不算理想，尤其長者等高危群組的接種率偏低，使保護屏障不夠堅固，香港也無足夠實力，實施「與病毒共存」策略。

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責任編輯：吳卓峰