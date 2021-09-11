【疫苗接種】聶德權稱長者接種率仍低　將針對長者洗樓宣傳

▲ 聶德權稱長者接種率仍然偏低。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（11日）出席電台節目時表示，最新全港疫苗接種率64%，431萬人已接種首劑疫苗。他表示，距離「應打盡打」目標仍很遙遠，在全球受到變種病毒影響下，階段性目標是盡快達7成接種，才有望按序恢復正常生活。

聶德權稱，近日預約接種人數急跌；即日籌每天也只有約2,000人打針。除非每日至少有2萬人預約，否則要等到下月，才達至7成接種率。他稱長者群組仍是較低接種比率，70歲以上只27%人已打針。

他指政府未來策略將「走入社區，接觸長者」，包括於地區「洗樓」，每區發起「長者社區疫苗接種日」，在屋邨、商場等地方舉辦疫苗講座，也設1對1免費諮詢，安排長者即場接種疫苗，盼釋除長者疑慮。

當局亦正跟醫管局商討，趁長者到醫院覆診或逗留時，設有注射站方便想打針的長者，可以在面見醫生後，得知自己適合打針，之後就去接種。他預計這措施會在1個月後積極推行。

另外食物及衞生局局長陳肇始於一個研討會時表示，近日接種率趨跌，對於本月底能否達至7成接種率，形容感到戰戰兢兢。她期望長者接種率可盡快提高，應對新一波疫情。

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責任編輯：吳卓峰