【狠母虐兒】1歲10月大女童遭風筒燙頭虐打亡　32歲媽媽未有悔意重判12年半

▲ 台灣一名32歲媽媽涉虐待1歲10月大女童亡，重判12年6個月。

虐待兒童案件一單都嫌多！台灣一名32歲媽媽去年虐待未滿2歲女兒，用風筒燙傷頭部、迫罰企至凌晨，虐打致顱內出血，女童送醫，最後苦撐20多天不治。涉事的母親於昨天（10日）被判刑，依家暴傷害致死罪重判12年6個月。

綜合台灣媒體報道，台灣桃園市一名1歲10個月大宋姓女童，去年8月間遭母親毆打命危。女童和32歲廖姓母親及37歲宋姓父親同住，媽媽是全職家庭主婦，爸爸則在工廠上班，兩人婚後誕下一對龍鳳胎。

體罰不吃正餐愛吃零食女兒

據調查，涉事媽媽由去年6月起因女兒不服管教不吃飯、愛吃零食而多次體罰施虐，包括3度讓未滿2歲的女兒由晚上11時罰企至凌晨4時，長達5小時。

去年8月19日晚間，廖婦將正在換尿布的女兒推跌，令她頭部直接撞擊磁磚地面，加上女童之前一直累積的傷勢，當晚被虐至昏迷。當時廖婦將女兒送醫急救，可是女童傷勢嚴重，頭頸部外傷、顱內出血及腦脊髓損傷及中樞神經衰竭，苦撐20多天，家屬在8月10日忍痛拔喉，女童不治死亡。

廖婦未有悔意推卸責任

廖婦育有另一位龍鳳胎大仔，當時經評估未受傷，由家屬照顧中。對於女兒死亡，廖婦未有承認是她凌虐女兒致死。她有多項以下的辯稱。

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家暴傷害致死重判12年6月

不過經調查，包括證人的證述及醫院診斷證明書、女童死亡前的傷勢照片、法醫解剖報告書等證據，以上認定廖婦確實對女兒持續施虐，最終導致死亡，廖婦的證詞不實未有獲採用。

法院認為廖婦僅因女兒不吃正餐，只吃零食，無視她未滿2歲就施虐，此外頭部受創、左手骨折時仍未送醫治療，顯見她對女兒的冷漠無情，違反兒童權利公約施行法。加上，廖婦始終否認犯罪，未有悔意，還將責任推卸予女兒自己跌倒或同齡哥哥所為，態度誠屬惡劣，因此依家暴傷害致死罪重判有期徒刑12年6月，可上訴。

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責任編輯：王明芳