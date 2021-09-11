【七公主大結局】黃翠如與陳曉華對決演技大躍進　美雅離港楚瑜打入決賽【內含劇透】

▲ 黃翠如在《七公主》演技有所進步。

黃翠如雖然為TVB的當家花旦，可是一直被詬病演技差，演出「夠環保」不論演喜怒哀樂的表情都沒甚表化，屢次被網民指為「轉台關鍵」。

不過黃翠如在《七公主》，演技終於有進步，昨晚（9月10日）劇情講黃翠如飾演的顧靈珊與心魔（陳曉華飾）對決一幕成焦點。

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劇情講隨著靈珊壓力愈積愈多、精神狀態愈見虛弱，其心魔亦愈見猖狂；最終壓力爆煲的靈珊，遭心魔暴風式數落，被逼進死胡同的靈珊無法再強裝硬淨爆煲喪喊，並將壓抑已久的真心話盡情哭訴。

該場接近5分鐘的場口情緒轉換相當頻密，難得翠如亦拿捏得宜，獲網民大讚演技有進步。

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翠如演技大改善

有不少網民留言直認對她改觀：「佢依場崩潰戲做得幾好，起碼做到個感覺出嚟」、「我之前都有留言話翠如演技唔掂，但呢場我覺得佢做得唔錯」、「翠如今集真係演技超晒班，做得好好」、「翠如演技真的一集好過一集」、「翠如今集真係大平反，睇到我眼濕濕」、「冇過火或浮誇感覺」、「翠如真係愈做愈好，特別係今晚呢集，第一集我仲覺得佢超難頂」。

其實早於結局周開初，不少網民已逐步「轉軚」支持翠如及其所演角色：「Alison（靈珊英文名）好慘，背負嘅嘢太多又自己一個人承受…越嚟越鍾意呢個角色」、「宋基個案件（強姦案），同之前跳樓嗰位好相似…顧大狀好難唔病發」、「宋基單案，靈珊一定會好大壓力」。

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美雅離港回韓國

《七公主》在今晚（9月11日）大結局，劇情講美雅（劉佩玥飾）的富貴男友勸服美雅一起回韓國，如果美雅離開香港，允基（丁子朗飾）的官司便沒法挽回。

青桐（高海寧飾）、語嫣（林夏薇飾）等人阻止美雅離港，語嫣希望她在庭上說出真話，但美雅拒絕所求。最後在庭上，檢控官卓賢（李璧琦飾）進行結案陳詞，此時竟出現意想不到的狀況……

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楚瑜決戰宿敵天鈞

楚瑜（鄺潔楹飾）參加劍擊比賽，迎戰宿敵天鈞（李君妍飾），靈珊等人同往體育館為楚瑜打氣。

結果楚瑜亦不負眾望，苦戰下打入決賽，與天鈞作最後一戰。另一方面，靈珊等人亦迎來新的開始……