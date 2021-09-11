  • 32°C
香港時間 : 2021911日 (週六) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七公主大結局】黃翠如與陳曉華對決演技大躍進　美雅離港楚瑜打入決賽【內含劇透】

娛樂 12:35 2021/09/11

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

黃翠如在《七公主》演技有所進步。

黃翠如雖然為TVB的當家花旦，可是一直被詬病演技差，演出「夠環保」不論演喜怒哀樂的表情都沒甚表化，屢次被網民指為「轉台關鍵」。

不過黃翠如在《七公主》，演技終於有進步，昨晚（9月10日）劇情講黃翠如飾演的顧靈珊與心魔（陳曉華飾）對決一幕成焦點。

最新影片推介：邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵

劇情講隨著靈珊壓力愈積愈多、精神狀態愈見虛弱，其心魔亦愈見猖狂；最終壓力爆煲的靈珊，遭心魔暴風式數落，被逼進死胡同的靈珊無法再強裝硬淨爆煲喪喊，並將壓抑已久的真心話盡情哭訴。

該場接近5分鐘的場口情緒轉換相當頻密，難得翠如亦拿捏得宜，獲網民大讚演技有進步。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

翠如演技大改善

有不少網民留言直認對她改觀：「佢依場崩潰戲做得幾好，起碼做到個感覺出嚟」、「我之前都有留言話翠如演技唔掂，但呢場我覺得佢做得唔錯」、「翠如今集真係演技超晒班，做得好好」、「翠如演技真的一集好過一集」、「翠如今集真係大平反，睇到我眼濕濕」、「冇過火或浮誇感覺」、「翠如真係愈做愈好，特別係今晚呢集，第一集我仲覺得佢超難頂」。

其實早於結局周開初，不少網民已逐步「轉軚」支持翠如及其所演角色：「Alison（靈珊英文名）好慘，背負嘅嘢太多又自己一個人承受…越嚟越鍾意呢個角色」、「宋基個案件（強姦案），同之前跳樓嗰位好相似…顧大狀好難唔病發」、「宋基單案，靈珊一定會好大壓力」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美雅離港回韓國

《七公主》在今晚（9月11日）大結局，劇情講美雅（劉佩玥飾）的富貴男友勸服美雅一起回韓國，如果美雅離開香港，允基（丁子朗飾）的官司便沒法挽回。

青桐（高海寧飾）、語嫣（林夏薇飾）等人阻止美雅離港，語嫣希望她在庭上說出真話，但美雅拒絕所求。最後在庭上，檢控官卓賢（李璧琦飾）進行結案陳詞，此時竟出現意想不到的狀況……

最新影片推介：ERROR專訪

楚瑜決戰宿敵天鈞

楚瑜（鄺潔楹飾）參加劍擊比賽，迎戰宿敵天鈞（李君妍飾），靈珊等人同往體育館為楚瑜打氣。

結果楚瑜亦不負眾望，苦戰下打入決賽，與天鈞作最後一戰。另一方面，靈珊等人亦迎來新的開始……

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【七公主】林夏薇新劇挑戰身心底線　憑演出搣甩闊太標籤證明實力
17:46 2021/08/31
【七公主】林夏薇新劇挑戰身心底線　憑演出搣甩闊太標籤證明實力
【七公主】陳曉華願意接受批評　以打女做目標狂做運動輕鬆減肥
17:20 2021/09/07
【七公主】陳曉華願意接受批評　以打女做目標狂做運動輕鬆減肥
【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑　監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮
12:49 2021/08/15
【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑　監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮

你可能感興趣

【七公主】林夏薇新劇挑戰身心底線　憑演出搣甩闊太標籤證明實力
17:46 2021/08/31
【七公主】林夏薇新劇挑戰身心底線　憑演出搣甩闊太標籤證明實力
【七公主】陳曉華願意接受批評　以打女做目標狂做運動輕鬆減肥
17:20 2021/09/07
【七公主】陳曉華願意接受批評　以打女做目標狂做運動輕鬆減肥
【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑　監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮
12:49 2021/08/15
【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑　監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮
黃翠如 陳曉華 娛樂人物職業 家庭關係 演員 七公主 電視劇 TVB

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路
10:57 2021/09/10
【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
14:34 2021/09/10
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子