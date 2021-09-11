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【食不安心】港男食400蚊慢煮牛扒變全生牛扒　投訴後煎完底面牛扒內仍很腥流血水

食用安全 12:12 2021/09/11

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本港有網民在扒房點慢煮牛扒，結果上菜時卻發現是全生牛扒。

近日本港有網民在扒房點慢煮牛扒，結果上菜時卻發現是全生牛扒，索價400多元，直言無法接受。事後他在網上發文分享中伏經歷，經投訴後，店員把全生牛扒拿去煎，惟煎完底面，牛扒裡面仍流血水，「又凍又血腥」。事主表示吃不下去，坦言回家後仍感不安，睡不著。

該名網民在facebook群組「香港牛扒關注組」發文表示，在本港某間扒房點了一塊售價400多元的慢煮牛扒，當侍應把牛扒放上餐桌時，他坦言：「我以為佢會推架餐車出嚟，喺我面前煎咁高級。」當侍應表示該塊就是正常的慢煮牛扒時，事主隨即反映︰「慢煮係咪應該都煎下個底面。」

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其後，侍應把牛扒拿去讓廚師煎，但依然不理想。事主憶述︰「第二次攞咗入去煎出來，我話真係唔得，好血腥，你當我吸血鬼咩？」雖然牛扒兩面煎過，但裡面的肉質他仍無法接受，同行的友人更吐了出來。他說︰「唔係肉汁係血水，喺你個口裡面好腥嘅感覺，我吞咗，我啲朋友原來𦧲咗出嚟。」

從相片可見，上菜時的牛扒確實看似全生、未經烹煮的狀態。事主稱，點餐時，侍應還問「要幾多成熟」 ，相信不會自己點錯。帖文引起熱議，不少網友看了也嘩然。有網民嘲諷指「煤氣費都慳返」。

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分辨牛扒生熟程度貼士

TOPick曾訪問歷山酒店助理總廚馮家麒（David）分辨牛扒生熟程度的方法。他表示，大家可用自己的手指公分別按著食指、中指、無名指、尾指，再按壓虎口位的較硬程度，就可測試出牛扒3成熟、5成熟、7成熟及全熟的狀態。

David表示，若想吃到Blue（近生）的煎法，可以放鬆手掌，不需用力，然後按自己的虎口位，按下去牛扒會凹下去，不會彈上來，即代表肉類的表面「Blue」（近生）。

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進食未經煮熟牛扒可致食物中毒

事實上，進食生牛扒也會引發食物安全風險。根據食物安全中心網頁的資料，進食未經煮熟的漢堡牛肉或牛扒可致食物中毒。所有未經煮熟的肉類，包括牛扒在內，都可能帶有細菌，有些細菌甚至可能具有抗菌素耐藥性，會減低抗生素的藥效，導致感染情況更為複雜，難以治療。

食安中心續指，牛扒如非煮至全熟，須符合一些先決條件。譬如，供半生吃的牛扒必須是原塊牛肉，不經注入液體、捶打軟化或再造，並且按照嚴格的衞生守則加以貯存和處理。不過，海外的食物安全當局並不建議食用未經煮熟的肉類。英國食物標準局、美國農業部、澳洲新南威爾斯食品局及加拿大衞生部均認為，煮至內部溫度達63°C，並放置3分鐘，是原塊牛肉或牛扒的最低烹煮要求。

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責任編輯：羅嘉欣

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