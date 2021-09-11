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【學生網購】新生網購開學用品變「災難」　大學校門堆滿速遞包裹阻塞馬路

教育 13:01 2021/09/11

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上海有大學校門外堆滿學生的速遞包裹，「包裹海」場面相當壯觀。

9月新學年，學生們陸續開學，不少人都會網購開學用品，既方便又快捷。近日上海有大學校門外堆滿學生的速遞包裹，數量非常多，「包裹海」場面相當壯觀。不過，包裹放滿一地阻塞馬路，學生找包裹也找了大半天。

校門「包裹海」壯觀

綜合內地傳媒報道，本周三（8日）位於上海浦東新區的上海建橋學院新生入學，送到學院的速遞包裹實在太多，連快遞站都沒位置擺放，大量包裹放在外面的通路上，嚴重阻塞道路。

從影片可見，學校門外的包裹只能以海量來形容，大大小小的、有盒裝的、用郵袋裝的包裹都有。一片「包裹海」看起來密密麻麻，高空拍攝的情景更是驚人，可是細看下，其實包裹排列尚算整齊，方便學生依序取件，可說亂中有序。

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學生花大半天找包裹

該校在暑假期間實施封閉管理措施，新生只好提前網購大量開學物品，當他們到校後就可以取速遞包裹。不過，在大部分學生網購下，便出現大災難。有大學生到校後，找尋屬於自己的包裹也找了大半天，不少學生面對「包裹海」都一臉茫然。

有關影片在網上引起熱議，很多網民驚訝速遞數量驚人，有網民留言「大學生果然購買力強」、「怎麼知道哪個包裹是自己的」、「找快遞會不會絕望死」。此外，有網民分享自己當年上大學的經驗，表示自己那時甚麼東西都沒帶，全部靠網購到校。據知，目前大部分速遞包裹已被學生認領了，只餘下少部分在校。

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責任編輯︰王明芳

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