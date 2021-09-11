【換身份證】2018年出生兒童下周六前須換證　1977至79年出生9月20日起換證　

▲ 政府再有新一輪智能身份證換證計劃。（資料圖片）

入境事務處的「全港市民換領身份證計劃」，新一輪期換證於9月20日開始，新一批是1977年至1979年出生的舊款智能身份證持有人，須於9月20日至11月18日申請。

而現行換證周期，輪到2005年至2007年或2012年至2018年出生，並持有舊款智能身份證（即簽發日期為2018年11月24日或之前的身份證）的兒童，須在2021年9月18日（星期六）或以前，由父、母或合法監護人陪同下前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。

至於1980年至1982年出生的舊款智能身份證持有人，則在11月19日起接受申請；而1983、1984、1987及1988出生的人士，申請期則在明年1月19日開始。

《家庭台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰