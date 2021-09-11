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【突擊搜查】警方巡港九多處拘至少1人　抽查食客有否使用安心出行

社會 13:14 2021/09/11

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警方抽查食肆及酒吧，有否遵守防疫規定。（資料圖片）

警方昨日（10日）巡查全港多個地點，檢視各場所、顧客有否遵照防疫規定，至少一人被捕。

於九龍灣工業中心，派對房間疑違反防疫規定，36歲負責人被警方帶走。52名男女涉違反限聚令，被發定額罰款通知書。現場所有人也未能出示「安心出行」登入紀錄，也或未接種新冠疫苗，警員向各人發口頭警告。

至於中環蘭桂坊一帶酒吧，警方稱至少2名酒吧負責人，疑無確保顧客使用「安心出行」，也無檢查顧客接種紀錄，也無確保桌子保持1.5米距離，涉違反防疫規例，負責人被發出傳票。

另外油麻地有3間食肆負責人，涉無確保食客使用「安心出行」，以至填寫顧客資料紀錄，或無張貼告示列明運作模式，向他們發傳票。12人則涉進入食肆前，無掃描「安心出行」或填寫資料，被警方定額罰款。

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責任編輯：吳卓峰

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