【食物安全】多名市民投訴半島嘉麟樓月餅未到期發霉　酒店回應顧客投訴

▲ 酒店相信今次是個別事件，願意更換質量有問題的月餅。

中秋將至，有網民於fb發帖投訴，由半島酒店嘉麟樓買入的奶黃月餅，已出現發霉、呈黑點，甚至有酸臭味，但仍未到期。酒店相信今次是個別事件，願意更換質量有問題的月餅。

即睇懷疑有問題月餅：

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多名網民於「香港突發事故報料區」，以至半島酒店官方fb專頁留言，稱嘉麟樓產品、奶黃月餅餡料發霉，甚至聞出酸臭味，不止1盒月餅出現不合標準情況。照片可見月餅外皮正常，奶黃餡料布滿黑點，但月餅未過期。

半島酒店發言人回覆稱，極為關注今次事件，但相信僅屬個別問題。倘任何產品未達質量要求，店方願意向客人更換貨品。他們又提醒顧客要將月餅冷藏，確保在最佳狀態下保存。

▲ 半島酒店嘉麟樓月餅疑似出現質量問題。（資料圖片）

發言人又稱，嘉麟樓月餅的生產是嚴格監控，也經過嚴謹檢查才售出。不過月餅以新鮮材料製造，令保存期及食用期有限，即使中秋來臨前，也要以嚴謹方法保存。

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責任編輯：吳卓峰