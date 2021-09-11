【幫緊你應援團X七救星】ViuTV綜藝節目贏口碑　魯庭暉親自分析箇中原因

▲ ViuTV的《七救星》與《幫緊你應援團》口碑不俗。

近日ViuTV連續兩個綜藝節目都被讚內容感人獲網民大讚，當中七仙羽主持的《七救星》收視不斷上升，由首周3.8點收視升至4.2點，當中「七連閃電鞭」更成網上熱話。

七仙羽在《七救星》內行為騎呢，但卻又不乏感人之處，於是取得收視及口碑。而《七救星》已經播完，接棒是現正播出的《幫緊你應援團》，由MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）伙拍阿妹（岑樂怡）主持。

【幫緊你應援團】MIRROR隊長Lokman與岑樂怡齊出動 助玻璃骨女生達成願望見偶像Ian

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《幫緊你應援團》口碑佳

《幫緊你應援團》主持要接受各樣的委託，為委託人完成夢想送出驚喜。節目已分別為單親媽媽、視障咖啡師博輝、患先天性成骨不全症（玻璃骨）的女生送暖，達成願望，被觀眾讚內容令人感動。

ViuTV董事兼總經理魯庭暉在個人社交平台上載前晚《幫緊你應援團》關於「玻璃骨」女生的節目截圖，並分享ViuTV同事的特質。

最新影片推介：邪惡芝士拉絲控必學 簡易炮製肉醬千層麵

尋找ViuTV員工特質

首先，魯庭暉寫與ViuTV製作部副總裁金廣誠一同會客的一件小趣事，以說明外間對ViuTV同事平均年齡低的睇法實屬誤解：

ViuTV嘅同事，有無咩最大共同特質？ 有人話係年輕。傻啦，我地10幾歲到60幾都有，有一次，呀金生同我去見人，前輩黎嘅，金生識咗好多年，我第一次見。金生介紹我：呢位係我老細。可能因為果度環境有d嘈，前輩聽唔清楚，反問：呢個係你個細仔？ 金生尷尬到一個點，因為計一計，佢堅生得我出。係呀，佢同好多同事都唔年輕架(咁佢地又係young at heart 嘅）不過年齡，應該唔係最大共同特質囉。

然後他亦自承ViuTV也有製作很多不如理想的節目：

咁係咪創意？一時時啦，我office有個list, 叫「到底我當時諗緊d乜」。陳列出一眾我當時approve咗，但做咗出黎之後我睇完想燒片嘅節目。咁無嘅，係咁架啦，要得創意之果，必經創作之痛啩。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

揭成功背後原因

最後，提出他認為ViuTV員工的最大特質：

早幾個禮拜，有一個會，我同幾個唔同部門嘅同事傾d野，悶悶地吹下水講七救星之前個集…

同事A:喂呀Pixel果集好感動呀，點呀佢地幾時出歌架。

同事B:喂係啦，不如咁咁咁，跟住咁咁咁，我個部門就可以咁咁咁配合。

同事C:咦，咁我呢邊可以咁咁咁wor, 駛唔駛我一陣打俾呀邊個問下會唔會咁咁咁呀？

下刪10分鐘離題對話… 我睇住佢地講，我諗咗一下。其實單野唔係好關佢地事，佢地唔係用果隻旁觀心態講緊其他部門壞話，佢地係覺得節目做得好，上咗心，戥件事心急，想盡力諗方法再幫一下件事，唔想浪費一個幫到人嘅timing. 咁嘅，或者我地有d野好睇，有d野好難睇。有時做得ok. 有時做得好差。不過，呢班人，個底，應該好心地。

最新影片推介：ERROR專訪