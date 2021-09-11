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【中伏外賣】外賣泰菜軟殼蟹藏鐵糯米飯有竹片　食客震怒：屋企人爭啲食咗

食用安全 16:01 2021/09/11

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近日有網民在九龍城一間泰國菜餐廳叫外賣，發現軟殼蟹內有鐵 ，糯米飯內有竹片，大為憤怒。

在餐廳吃飯或叫外賣，稍一不慎，或把異物吃進肚裡。近日有網民在九龍城一間泰國菜餐廳叫外賣，打開飯盒卻發現兩個異物，軟殼蟹內疑有萬字夾，芒果糯米飯內則有竹片，頗危險，令她震怒。

該名網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發文表示，經外賣平台下單，光顧九龍城一間泰國菜餐廳。惟打開外賣，吃著吃著卻發現不妥，她先在炸軟殼蟹裡面發現有鐵條，疑似萬字夾，但只餘一半。事主表示，家人幾乎誤吃這條鐵。

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本來以為只是多了這條鐵，隨後吃芒果糯米飯時，她發現內有疑似竹片的異物。樓主直言「嬲到陣」，認為店員不可能沒發現到︰「個糯米飯係白色嘅，有塊嘢點解咁都睇唔到。」另有網友認為沒可能看不到竹片，樓主回覆指「證明（餐廳）都幾hea」。

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有網友留言批評該餐廳做法離譜、危險。另有網民表示也遇到類似的經歷，樓主亦回覆指，很怕被鐵「𠝹損喉嚨」。

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責任編輯：羅嘉欣

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