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【忠犬報恩】93歲失智婆婆大雨中走失40小時　小狗緊貼保溫勇救主人獲封救援犬

親子 16:13 2021/09/11

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南韓一名93歲失智婆婆大雨中走失40小時，不幸中大幸是小狗一直為主人保溫。

狗是人類的好朋友。韓國一位9旬腦退化婆婆走失40小時，一隻忠心小白狗一直跟隨著她，婆婆大雨中全身濕透無法站起身，更出現失溫，幸得小狗緊貼她保溫，並最終由「熱像無人機」在上空探測到狗狗熱能位置，搜救人員成功救出婆婆。

從閉路電視影片所見，金婆婆跟小狗一起外出。（YouTube影片截圖）

失智婆婆走失40小時

綜合韓國SBS新聞及其他韓媒報道，93歲金婆婆居住在南韓洪城郡的鄉郊，在8月25日她帶着名為「白球」（Baekgu）的白色小狗外出散步，結果失去聯絡，金婆婆患有認知障礙症（即前稱「老人癡呆症」或「腦退化症」），女兒擔心媽媽迷路了，加上當時還下大雨，更令人憂心金婆婆的安危，家人於是報案。

經過40小時，搜救人員發現金婆婆倒在離家約2公里外的稻田中，當時她全身濕透無法站起身，體溫低有生命危險。當時搜救人員是出動了「熱像無人機」在上空探測婆婆的蹤影，由於當時婆婆失溫，其實「熱像無人機」未能偵測到她。

名為「白球」的小狗救了婆婆。（YouTube影片截圖）

忠犬用身軀為主人保暖

不幸中的大幸是小白狗一直待在婆婆身邊不離不棄，緊貼主人，似試圖用自己的體溫、小小身軀去保護婆婆，幫忙保暖。而警方表示「白球」在這次救援中擔任非常重要的角色，因為熱像無人機是偵測到小狗的體溫，才會發現金婆婆。

從影片所見當時金婆婆獲救的情況，她癱倒在地，需要救援人員用擔架移動她，同時小狗「白球」一直在旁，像知道有人救主人，乖乖在旁跟著，非常懂性。金婆婆送醫後已恢復體力，沒有大礙。

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英勇小狗獲封榮譽救援犬

小狗「白球」的英勇行為大受讚賞，為了表揚牠，牠被頒予「榮譽119救援犬」。當地消防局有一項《榮譽消防員和消防大使工作規定》，當中提到可以任命救援犬，白球拯救主人的行徑令牠獲榮譽救援犬，當地舉行隆重的任命儀式，代表人員大讚白球創造了難以置信的奇蹟，深深感動很多人。

小狗「白球」的英勇事跡被獲封為「榮譽救援犬」。（YouTube影片截圖）

金婆婆的女兒受訪表示，其實白球曾被遺棄，3年前在路上被大狗咬傷，金婆婆和家人見狀，拯救並領養了牠，一直悉心照顧，視小狗如家人，小狗亦跟大家感情好好，經過是次事件，大家都很感謝牠︰

感覺白球在報恩，牠真是我們的家人！

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責任編輯︰王明芳

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