【燦都氣流】天文台預測明日有地區高達38度　多區天氣酷熱【附分區氣溫】

▲ 分區氣溫預測明天多區將會有高溫，有部分更高達36度以上。

天文台今日（11日）指出，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，明日中國東南部天氣酷熱，但高溫亦會觸發驟雨及雷暴，預測本港明天最高氣溫達至35度，而分區氣溫預測明天多區將會有高溫，有部分更高達36度以上。

天文台預料廣東沿岸下週初至中期風勢輕微，天氣炎熱，亦有驟雨。同時熱帶氣旋康森會在未來一兩日移向越南中部，而燦都將橫過台灣一帶，大致移向華東沿岸。

即看分區氣溫預測：

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本港地區局部地區有驟雨及雷暴，下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏西風。海面有湧浪。

▲ 本港周末天氣酷熱。（陳國峰攝）

天文台預測明日天氣酷熱，但局部地區有驟雨及雷暴，海面有湧浪。下周初有幾陣驟雨。

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記者：伍瑋瑋