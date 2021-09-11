【新冠肺炎】5旬漢赴美後經日本返港確診　增4宗輸入個案均已打針

▲ 今日新增4宗輸入個案。（資料圖片）

本港今日（11日）新增4宗確診個案，均屬輸入個案，分別由加拿大、日本、菲律賓及中東抵港，所有患者均曾接種新冠疫苗，至今本港個案累計12,143宗。另外錄得初步確診個案少於5宗。

其中一宗個案涉及52歲男病人，居於慈雲山慈康邨康健樓，8月22日離開香港前往美國。他曾於8月20日在香港檢測，結果呈陰性。他乘搭航班JL735於昨日抵港，同日於機場採樣結果呈陽性，並帶L452R變異病毒株。病人無病徵，他5月31日及6月28日於香港接種兩劑科興疫苗。他於潛伏期曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告，指明人士9月12日或之前需強制檢測。

9月11日輸入個案詳情：

第12,145宗：60歲男，屬機組人員，帶L452R變種病毒。無病徵，9月9日AC7235從加拿大抵港，今年3月20日及6月15日在加拿大接種兩劑莫德納疫苗。

第12,146宗：52歲男，無病徵，9月10日乘搭JL735航班從日本抵港，5月31日及6月28日於香港接種兩劑科興疫苗。

第12,147宗：30歲女，屬於外傭，帶L452R變種病毒。無病徵，坐CX918從菲律賓抵港，今年6月25日及7月29日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第12,148宗：27歲男，仍在化驗有否帶變種病毒，無病徵，9月7日坐EK384從阿拉伯聯合酋長國抵港，5月3日及5月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

另外，衞生防護中心接獲兩宗外地確診個案。當中9月10日接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及54歲女病人，居於將軍澳馬游塘村112A號，她於9月3日乘搭航班AY1337離開香港前往英國，9月2日在香港檢測呈陰性。她於9月5日於英國抽檢呈陽性，沒有病徵，已於香港接種兩劑復必泰疫苗。她於潛伏期曾居住的地方，已納入強制檢測公告。曾身處指明地方的人士，須在9月12日或之前強制檢測。



而接獲通報於日本確診的個案，涉及16名於貨船（Ever Calm）上工作的船員。該貨船於9月1日抵港，並於9月2至3日在葵青4號貨櫃碼頭進行貨物裝卸工作。船員於9月9日抵達大阪後確診。

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責任編輯：吳卓峰