【強制檢測】本港54歲女子抵英國後確診 將軍澳居所須強制檢測
社會 15:14 2021/09/11
本港今日（11日）新增4宗輸入確診個案，衞生防護中心指出，9月10日接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名54歲女病人，居於將軍澳馬游塘村112A號。
中心指患者於9月3日乘搭航班AY1337離開香港前往英國，9月2日在香港進行的檢測結果呈陰性。她於9月5日於英國抽取的樣本結果呈陽性，她沒有病徵，於7月18日及8月9日於香港接種兩劑新冠疫苗（復必泰）。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。
中心稱，為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在9月12日或之前接受強制檢測。
另外，中心接獲通報於日本確診的個案，涉及16名於貨船（Ever Calm）上工作的船員。該貨船於9月1日抵港，並於9月2至3日在葵青4號貨櫃碼頭進行貨物裝卸工作。
船員於9月9日抵達大阪後確診新冠肺炎，為審慎起見，以上貨船會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述貨船上的人士，須在指明日期前接受強制檢測。
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記者：伍瑋瑋