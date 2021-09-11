【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分

▲ 教協特別會員代表大會，據悉大比數通過解散動議。

教協今午（11日）召開特別會員代表大會，表決是否解散教協，會上近95%贊成票通過解散動議。教協通過解散將變賣資產、遣散員工等工作，至於餘款會向會員均分。如果有會員沒有領取或者退款，有關餘額將捐予教育慈善團體。

教協會長馮偉華於會後表示，大會錄逾140人出席，136票贊成解散，6票反對，2票棄權。他形容心情沉重，覺得很可惜，形容解散決定屬於無奈，但又是必須。

馮偉華又表示，教協成立的「司徒華教育基金」，將隨著教協解散，也會停止運作。

▲ 教協今午舉行特別大會，通過解散。（教協圖片）

按教協會章，至少要有80名合資格會員代表，才可舉行特別會員代表大會。按議程，大會將表決授權理事會，處理及解散教協一切事宜，包括變賣物業、財產及經費、清還債項、終止僱傭合約等。

大會亦將議決所有合資格會員，於處理及解散相關開支及債項後，均分全數餘款。教協上月底召開特別會員代表大會，通過修改會章，降低解散門檻。

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責任編輯：吳卓峰