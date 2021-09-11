  • 33°C
香港時間 : 2021911日 (週六) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2021】12強佳麗泳裝騷美好身段　邵初奪友誼小姐遇學友感高興【多圖】

娛樂 16:29 2021/09/11

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《2021香港小姐競選決賽》12強佳麗以泳裝示人。

《2021香港小姐競選決賽》將於明晚（9月12日）舉行，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳在當晚爭奪后冠。

12強佳麗在今日（9月11日）在TVB電視城進行泳裝綵排，佳麗明顯為明晚決賽付出十分大的努力塑身，身段比準決賽時更佳，十分窈窕，部份佳麗更顯露出腹肌。

最新影片推介：邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵

邵初奪友誼小姐

同時，今天由佳麗互選「友誼小姐」，結果由14號的邵初（Kristy）先拔頭籌奪得友誼小姐獎。

她表示沒想過會得獎，並指佳麗之間相處融洽。現年27歲的她更笑言：「可能我經常會講笑氹大家，加上我較年長，好多人會問我意見。」

可是歷來獲友誼小姐獎的佳麗都不能入三甲，對此她表示沒所謂，最重要是全力以赴，並高興指明晚決賽表演嘉賓是張學友，而她是學友的粉絲，可以與偶像同台已感到榮幸，更指昨天綵排見到對方，十分興奮。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

最新影片推介：ERROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2021X聲夢傳奇】決賽表演內容曝光　Chantel以雅典娜造型揭序幕【多圖】
14:14 2021/09/10
【香港小姐2021X聲夢傳奇】決賽表演內容曝光　Chantel以雅典娜造型揭序幕【多圖】
【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
14:09 2021/09/04
【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
【香港小姐2021】莫韻諰體脂率16%分享塑身法　關楓馨茹素5年維持健康
16:51 2021/09/08
【香港小姐2021】莫韻諰體脂率16%分享塑身法　關楓馨茹素5年維持健康

你可能感興趣

【香港小姐2021X聲夢傳奇】決賽表演內容曝光　Chantel以雅典娜造型揭序幕【多圖】
14:14 2021/09/10
【香港小姐2021X聲夢傳奇】決賽表演內容曝光　Chantel以雅典娜造型揭序幕【多圖】
【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
14:09 2021/09/04
【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得
【香港小姐2021】莫韻諰體脂率16%分享塑身法　關楓馨茹素5年維持健康
16:51 2021/09/08
【香港小姐2021】莫韻諰體脂率16%分享塑身法　關楓馨茹素5年維持健康
邵初 梁菁琳 莫韻諰 施茉莉 梁凱晴（香港小姐） 王嘉慧 葉靖儀 楊培琳 宋宛穎 關楓馨

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
14:34 2021/09/10
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位
14:26 2021/09/10
【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位