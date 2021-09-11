【香港小姐2021】12強佳麗泳裝騷美好身段　邵初奪友誼小姐遇學友感高興【多圖】

▲ 《2021香港小姐競選決賽》12強佳麗以泳裝示人。

《2021香港小姐競選決賽》將於明晚（9月12日）舉行，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳在當晚爭奪后冠。

12強佳麗在今日（9月11日）在TVB電視城進行泳裝綵排，佳麗明顯為明晚決賽付出十分大的努力塑身，身段比準決賽時更佳，十分窈窕，部份佳麗更顯露出腹肌。

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邵初奪友誼小姐

同時，今天由佳麗互選「友誼小姐」，結果由14號的邵初（Kristy）先拔頭籌奪得友誼小姐獎。

她表示沒想過會得獎，並指佳麗之間相處融洽。現年27歲的她更笑言：「可能我經常會講笑氹大家，加上我較年長，好多人會問我意見。」

可是歷來獲友誼小姐獎的佳麗都不能入三甲，對此她表示沒所謂，最重要是全力以赴，並高興指明晚決賽表演嘉賓是張學友，而她是學友的粉絲，可以與偶像同台已感到榮幸，更指昨天綵排見到對方，十分興奮。

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