  • 33°C
香港時間 : 2021911日 (週六) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景

社會 16:25 2021/09/11

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中大醫院今日舉行公開研討會。（中大圖片）

中大醫院今日（11日）舉辦公開研討會，以「探索醫療創新」為主題，向業界及公眾介紹中大醫院的創新醫療資訊科技及服務模式。超過200名業界及公眾人士現場出席，和逾400名參加者於線上參與。

食物及衞生局局長陳肇始出席研討會表示，中大醫院結合3個元素，包括教學、非牟利及私營，屬於創新模式，期待醫院日後向市民提供可負擔、優質和具透明度的服務。

她又稱發展智慧型醫院，並以創新科技向社會做好醫療服務，是政府願景。但推出政策時，政府有不少顧慮，進度未必快，更樂見私營機構牽頭推前醫療服務。

中大醫院行政總裁馮康表示，中大醫院是全港首間「智慧醫院」，以智慧醫療、智慧服務和智慧管理作為定位，當中牽涉許多新科技和系統建設；將積極與不同界別合作，在關顧病人需要的前提下，為市民提供透明、優質及可負擔的醫療服務，為香港醫療打開新局面。

中大醫院作為香港首間智慧醫院，配備最先進的醫療儀器和設備，在醫護流程及醫院運作上引入多項創新，建立智慧連通，包括最新的醫療資訊科技、自動化藥物管理、精準化的醫療服務及創新的定價收費模式，以貫徹病人為本的理念，為公眾帶來嶄新醫療體驗。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
今日 16:05
【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
【強制檢測】本港54歲女子抵英國後確診　將軍澳居所須強制檢測
今日 15:14
【強制檢測】本港54歲女子抵英國後確診　將軍澳居所須強制檢測
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕
今日 15:45
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕

你可能感興趣

【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
今日 16:05
【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
【強制檢測】本港54歲女子抵英國後確診　將軍澳居所須強制檢測
今日 15:14
【強制檢測】本港54歲女子抵英國後確診　將軍澳居所須強制檢測
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕
今日 15:45
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕
新冠肺炎疫情 經濟 陳肇始 創新科技及應用

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
14:34 2021/09/10
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位
14:26 2021/09/10
【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位