【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景

▲ 中大醫院今日舉行公開研討會。（中大圖片）

中大醫院今日（11日）舉辦公開研討會，以「探索醫療創新」為主題，向業界及公眾介紹中大醫院的創新醫療資訊科技及服務模式。超過200名業界及公眾人士現場出席，和逾400名參加者於線上參與。

食物及衞生局局長陳肇始出席研討會表示，中大醫院結合3個元素，包括教學、非牟利及私營，屬於創新模式，期待醫院日後向市民提供可負擔、優質和具透明度的服務。

她又稱發展智慧型醫院，並以創新科技向社會做好醫療服務，是政府願景。但推出政策時，政府有不少顧慮，進度未必快，更樂見私營機構牽頭推前醫療服務。

中大醫院行政總裁馮康表示，中大醫院是全港首間「智慧醫院」，以智慧醫療、智慧服務和智慧管理作為定位，當中牽涉許多新科技和系統建設；將積極與不同界別合作，在關顧病人需要的前提下，為市民提供透明、優質及可負擔的醫療服務，為香港醫療打開新局面。

中大醫院作為香港首間智慧醫院，配備最先進的醫療儀器和設備，在醫護流程及醫院運作上引入多項創新，建立智慧連通，包括最新的醫療資訊科技、自動化藥物管理、精準化的醫療服務及創新的定價收費模式，以貫徹病人為本的理念，為公眾帶來嶄新醫療體驗。

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責任編輯：吳卓峰