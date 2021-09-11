【球鞋安全】穿李寧球鞋出戰全運會割傷腳趾　中國羽毛球一姐陳雨菲︰像鋼絲把腳劃開

▲ 中國羽毛球一姐陳雨菲穿李寧球鞋出戰全運會時被割傷腳趾。

運動員上場作賽，舒適合用的裝備很重要。中國羽毛球「一姐」陳雨菲於東京奧運女單賽事取得金牌後，出戰在西安舉行的全國運動會。9月9日，她穿著內地品牌「李寧」運動鞋參與比賽時，被鞋子割傷腳趾，需暫停賽事先行包紮，並要換鞋比賽。

被球鞋割傷腳趾 暫停賽事包紮傷口

綜合內地媒體報道，陳雨菲在周四（9日）出戰全運會羽毛球女子團體小組比賽，首局對手以21:16先取一局；打至第二局時，陳雨菲則以10:8領先，但她突然要求暫停賽事，並請在場醫護包紮右腳拇趾，其後繼續比賽。

經包紮後，陳雨菲再度上場，惟跑動時不夠積極，右腳疑受傷勢影響，令她露出痛苦神情。第二局，陳雨菲以21:19的成績勝出一回合。至第三局，她換上一雙紅色球鞋作賽，取得21:14的成績。最終她以2:1的成績戰勝對手，助浙江隊以3:0的成績成功晉級四強。

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陳雨菲賽後接受內媒訪問時表示：

（受傷）對比賽有一點的影響，比如往前衝的時候會頂到，但是盡力去克服吧。

另她表示：

第一局打的時候鞋前面不知道怎麼開了，有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了。那個東西一直刮我的大拇趾，所以換了一雙之前的鞋穿著打，多少比之前的好一點。

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李寧品牌表示關注：進一步跟進傷勢

根據世界羽毛球聯合會（BWF）官方微博發布的圖片顯示，陳雨菲右腳拇趾前端有傷口，所穿的白襪染有血跡。據指陳雨菲受傷時穿著是李寧新款運動鞋「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」。

事後「李寧羽毛球」在其官方微博發文指︰「知悉陳雨菲在全運會羽毛球比賽中突發傷情，李寧羽毛球對陳雨菲的情況極為關注。專業的運動保護一直是李寧羽毛球關注的重點，我們第一時間與浙江隊及陳雨菲本人取得了聯繫，進一步跟進傷勢和情況。」

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責任編輯：羅嘉欣