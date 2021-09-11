【高薪步兵】外賣平台公布收入榜步兵月入$5萬　網民嘆辛苦錢︰呢啲錢抵你賺

▲ 有外賣平台公布8月份送遞員收入榜，步兵月入達5萬元。

自新冠肺炎疫情以來，外賣平台的生意愈來愈興旺，也帶動一眾送遞員的收入。日前一名網民在網上討論區分享，本港一個外賣平台公布8月份送遞員收入榜，首兩位的步兵月入達5萬元，不過有人大嘆這是辛苦錢。

該名網民昨日（10日）於「連登討論區」以「痴X線做Foodpanda步兵有五萬一個月」為題發帖，上載了外賣平台foodpanda公布的8月份最高收入送遞員名單。名單顯示車手及司機第一位收入為$66,000，第二及第三位則分別有$65,000及$61,600。至於步兵及單車手方面，有送遞員以$51,500成收入首位，第二名有$51,200，第三名$48,400。

▲ foodpanda八月份最高收入送遞員名單。（「連登討論區」圖片）

疑送遞員共用戶口

步兵月賺多達5萬元，樓主表示「我做PR都冇咁高（人工）」。有網民質疑送遞員「會唔會共用account？」他留言指好大可能，但即使二人平分5萬元，每人也有約2.5萬元收入，算是很可觀，並寫道︰

好似35至40蚊一張單？踩車/電板做（送外賣），舒服過做地盤！

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網民︰日送外賣18個鐘先得

樓主表示有朋友向他透露，「一日踩8粒鐘單車都30單」，似乎密密做有高收入也不為奇。網民形容高薪步兵是「閃電俠」、「鐵人」，留言「日日瞓6個鐘，其餘18個鐘都送外賣就做到」、「當90蚊個鐘，一日都要做19個鐘」、「搵咁多都冇時間洗」、「搵返個首期先啦」。

不過，不少網民質疑這是外賣平台招攬送遞員的技倆，揶揄「一係就吹大啲等多啲人入去做」、「應該寫埋瘦咗幾多磅仲多人做」，認為步兵不大可能月賺5萬。

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責任編輯：王明芳