【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄

▲ 港男鄭健樂在2005年奪香港先生「健力組」冠軍。

在2005年奪香港先生「健力組」冠軍的大隻佬鄭健樂（Rocky）早已離開TVB，身形健碩的他轉職當健身教練，只是偶爾仍會拍劇，可是最近期的演出已是去年播出的《殺手》，在劇中樊亦敏手下灰熊。

可是，港男Rocky近日接受媒體專訪透露，其健身教練工作因受疫情影響而大減影響收入，而且禍不單行，現年54歲的他正與太太辦理離婚手辦。

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疫情影響收入

Rocky與太太育有兩名兒子，現時分別13歲、12歲，兩名兒子都患有自閉症，此外還有過度活躍症和專注力失調，因為想更多時間照顧兒子，於是在2010年10月離巢TVB轉投健身行業，更曾任張學友及李蕙敏的私人教練。

無奈受疫情影響，香港健身室近一年來數度被停業，因此Rocky累積約有半年時間零收入。

但要照顧兩個兒子起居再加日常生活費，所以只好減少其他開支，比如取消兒子的補習和興趣班等。

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為兒子努力工作

雖然連續受事業及家庭生活的不如意打擊，Rocky卻未因此意志消沉，表示會努力工作。他透露感恩近日有監製給予機會請拍劇集及電影，但因為他在年多前患幽門螺旋菌，導致約一年時間沒做運動而發福，故此現在要積極修身。

另外，仍然會繼續教健身，並稱最近重遇錢嘉樂，獲對方邀請當私人健身教練。積極工作的Rocky表示只想兩個仔能身體健康，期望他們將來有自理能力。

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