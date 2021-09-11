【星二代】5歲包包愛唱跳化身小小女團　徐榮大讚女兒︰勁舞Dancing包

▲ 徐榮女兒包包快將6歲，她喜歡唱歌跳舞。

藝人徐榮的細女徐心怡（包包）在BB時已出演TVB處境劇《愛．回家》，可愛模樣深得人心，快6歲的包包現時女大十八變，日前爸爸分享愛女的跳舞影片，見包包跳得有板有眼，甚有女團的風範，爸爸更大讚女兒是「勁舞Dancing包」。

▲ 徐榮女兒徐心怡（包包）快要6歲，喜歡跳舞。（facebook圖片）

包包女大十八變

徐榮在2006年與圈外女友結婚，二人結婚15年，育有一對仔女，大仔徐朗現時14歲，細女徐心怡（包包）在10月5日就6歲生日了。包包在嬰幼兒時跟爸爸一起出演《愛．回家》，飾演馬家好一角，包包萌爆的樣子俘擄不少粉絲，成為「治癒系BB」，隨著日漸長大，包包減少了演出，間中會接拍廣告。

▲ 包包小時候可愛萌萌的，現時女大18變，多了一份甜美。（facebook圖片）

父母開設facebook專頁「徐陳之家嘩哈哈」，不時分享徐家的日常，昨日（10日），爸媽分享了5歲多包包的跳舞影片及相片。包包一身造型簡約又有型，紮起辮子，白Tee襯上紅色格仔恤衫與牛仔短褲，眼利的網民更發現︰「仲要攝一邊衫！跳舞都要有造型至啱feel嘛！」

勁舞Dancing Queen

包包隨著不同歌曲跳不同舞步，律動、節奏感一流。爸媽在帖文及Hashtag表示︰

近期愛上跳跳跳，勁舞dancing包，大個女咗好多！包姐話一定要着格仔衫先跳到。

網民留言大讚包包跳舞跳得很好，可以獨當一面，轉眼間女大十八變了，「美女包包真係非同凡響！確係勁舞Dancing Queen」，可以日後參加女團了！

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歌唱比賽奪亞軍

年紀小小的包包多才多藝，之前爸爸分享過女兒參加「我是小歌手全港兒童歌唱比賽」奪得亞軍，當時包包學了唱歌半年，純粹當作興趣班，是唱歌老師叫她嘗試參加比賽，吸收經驗。

▲ 徐氏一家四口很幸福。（facebook圖片）

徐家一直讓孩子發掘興趣潛能，現時14歲的大仔赴英國讀書，朝著足球夢進發。細女包包唱歌跳舞之外，亦有玩溜冰及攀石等。爸爸表示除了想小朋友學習學術讀書之外，亦想培育他們在體育和藝術方面的興趣，會讓孩子嘗試不同的事物，若他們喜愛的話，就繼續下去。

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女兒就讀挪威國際學校

在子女選校方面，亦可了解到徐榮一家的育兒觀，包包現時就讀挪威國際學校（Norwegian International School，NIS）Year 2，她由幼稚園讀至現時小學部。挪威國際學校校址在大埔，校園是平房建築田園風，有山景有球場。該校以基督教培養學生良好品格為重，課程採用國際小學課程（The International Primary Curriculum , IPC），提倡自主學習、重創意。徐榮心儀該校屬小班教學，功課較少，孩子放學可以享受親子時光。

▲ 包包現時就讀挪威國際學校Year 2。（facebook圖片）

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責任編輯︰王明芳