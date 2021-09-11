【醫療事故】瑪麗醫院婦產化驗室丟失紀錄冊　涉815病人私隱院方致歉

▲ 由港大及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，發現遺失涉及病人資料的工作紀錄冊。（資料圖片）

港島西醫院聯網今日（11日）公布兩宗遺失病人資料文件事件，其中由港大及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，上月26日發現遺失工作紀錄冊，載有815名今年2至8月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身份證號碼；院方就事件致歉。



涉事紀錄冊用作安排化驗室日常工作，最後一次於8月24日使用，之後一直存放於化驗室內有待銷毀，有關範圍只限職員憑證及密碼進入。8月26日職員準備在銷毀紀錄冊前，把最近期的資料輸入電腦時，發現遺失該紀錄冊。職員已即時展開搜索，但至今未能尋獲。



經初步調查，院方確認事件中涉及的病人治療不受影響，已陸續聯絡受影響人士解釋及致歉，醫院會繼續進行調查及搜索。



另外，東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生，昨日（10日）於安老院舍完成診症後，準備駕車返回醫院，期間將一個文件夾遺留於院舍附近公眾停車場。文件夾中載有一張包含28名病人中英文姓名、身份證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。

該醫生返回醫院後發現遺下文件夾，即時通知部門主管並折返老人院，沿途全面搜索，惟至今仍未能尋獲。經初步調查，院方確認事件中涉及的病人治療不受影響，已聯絡所有受影響人士解釋及致歉，並將檢討職員携帶病人資料提供外展服務的相關安排。



聯網稱，非常關注兩宗事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並就兩宗事件報警，及向個人資料私隱專員報告。

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責任編輯：吳卓峰