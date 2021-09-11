  • 30°C
香港時間 : 2021911日 (週六) 21:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療事故】瑪麗醫院婦產化驗室丟失紀錄冊　涉815病人私隱院方致歉

社會 20:47 2021/09/11

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由港大及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，發現遺失涉及病人資料的工作紀錄冊。（資料圖片）

港島西醫院聯網今日（11日）公布兩宗遺失病人資料文件事件，其中由港大及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，上月26日發現遺失工作紀錄冊，載有815名今年2至8月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身份證號碼；院方就事件致歉。
　　 
涉事紀錄冊用作安排化驗室日常工作，最後一次於8月24日使用，之後一直存放於化驗室內有待銷毀，有關範圍只限職員憑證及密碼進入。8月26日職員準備在銷毀紀錄冊前，把最近期的資料輸入電腦時，發現遺失該紀錄冊。職員已即時展開搜索，但至今未能尋獲。
　　 
經初步調查，院方確認事件中涉及的病人治療不受影響，已陸續聯絡受影響人士解釋及致歉，醫院會繼續進行調查及搜索。
　　 
另外，東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生，昨日（10日）於安老院舍完成診症後，準備駕車返回醫院，期間將一個文件夾遺留於院舍附近公眾停車場。文件夾中載有一張包含28名病人中英文姓名、身份證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。

該醫生返回醫院後發現遺下文件夾，即時通知部門主管並折返老人院，沿途全面搜索，惟至今仍未能尋獲。經初步調查，院方確認事件中涉及的病人治療不受影響，已聯絡所有受影響人士解釋及致歉，並將檢討職員携帶病人資料提供外展服務的相關安排。
　　 
聯網稱，非常關注兩宗事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並就兩宗事件報警，及向個人資料私隱專員報告。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
今日 16:25
【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
今日 16:05
【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕
今日 15:45
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕

你可能感興趣

【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
今日 16:25
【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
今日 16:05
【教協解散】教協通過解散將變賣資產、遣散員工等　餘款向會員均分
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕
今日 15:45
【致命車禍】皇后街66歲女子疑被的士撞倒不治　70歲司機涉危險駕駛被捕
東華三院馮堯敬醫院 瑪麗醫院 香港大學 院舍 醫療事故

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜
今日 10:53
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜
【食不安心】港男食400蚊慢煮牛扒變全生牛扒　投訴後煎完底面牛扒內仍很腥流血水
今日 12:12
【食不安心】港男食400蚊慢煮牛扒變全生牛扒　投訴後煎完底面牛扒內仍很腥流血水