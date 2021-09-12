【智能愛人】阿寶由銷毀至重生結局感人　李佳芯虐心演出有望再衝視后

▲ 《智能愛人》大結局令不少觀眾感動。

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，昨晚（11號）播出大結局。劇情相當虐心，李佳芯演的阿寶，因中毒決自我銷毀，及後經奇點量產再生，能燥跟陸永演的家廉再續感情，成劇集的懸點。

昨晚一集劇情講到阿寶因標基勸服身穿婚紗的阿寶前往見家廉最後一面，阿寶假裝與家廉去泰國，以留下美好回憶。

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後來阿寶請求多姐讓她為家廉做最後一件事，但多姐不允，阿寶突然失控對付多姐。古家與標基到處找阿寶；阿寶及後被警方及大批市民追捕，卻留下來拯救一隻狗。

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後來阿寶的中毒指數已達上限，故要求家廉批准她自行毀滅，穿著婚紗的阿寶在家廉眼前逐漸解體，更流下眼淚！家廉萬般不捨只能說出一句「確定」，李佳心的AI在展現不同層次的內心掙扎，由痛苦、決絕到釋下，透過眼神展示情感，演技十分到位。

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之後講到七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，原來是阿寶當日留下的密碼，除有她與家廉的甜蜜回憶，並提供了令阿寶「復活」的契機！奇點在用家要求下，決定把Ali量產化500個，而多姐特別為家廉訂製了第501個阿寶。

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痴心陸永尋Ali

可惜因為出廠過程失誤，原先擁有家廉記憶的阿寶並未啟動已推出市場，家廉只能在501個智能人中尋找真正的阿寶。

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而家廉跟多個複製阿寶見面，都非擁有舊記憶的阿寶，結尾一幕，家廉向其中一個阿寶唱出二人情感的歌曲，令此阿寶似有回應，究竟是否大團圓結局呢？劇情的餘韻令網民大叫回味，也讚陸永和李佳芯的演繹極度感人。

同場加映：李佳芯訪問