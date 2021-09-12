【一代巨星】唐鶴德憑歌寄意懷念張國榮　梁朝偉舊照悼哥哥65歲冥壽

▲ 9月12日是張國榮生忌。

一代巨星哥哥張國榮逝世已有18年，今日（9 月12日）是張國榮的65歲冥壽，哥哥張國榮生前摯愛唐鶴德（唐唐），照著在此特別的日子發文悼念哥哥張國榮。

9月12日是哥哥張國榮65歲冥壽，一如以往，張國榮生前摯愛唐鶴德每年都會在零時零分上載舊照懷念。

▲ 唐唐發布哥哥昔日慶生照。（取自IG）

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今年唐唐照舊在今天凌晨時分，在IG發布張國榮昔日的一張慶生照，並以哥哥《春夏秋冬》歌詞送上思念，留言：「無人如你逗留我思潮上 生日快樂」。

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2003年的4月1日，，患長期抑鬱症的他於香港文華東方酒店一躍而下逝世，終年46歲，消息震驚全港。

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唐唐未忘最愛

摯愛唐鶴德為其打點身後事，當年唐唐哭到站不穩的畫面沉印歌迷腦海。過後每年，不論是哥哥的生忌還是死忌，唐唐都以各種方法悼念他。

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▲ 梁朝偉今日貼出《春光乍洩》劇照悼念。（取自IG）

18年來，不少歌迷及演藝圈中每年都會為哥哥舉行紀念活動，而唐唐亦一直積極支持及參予，今年4月1日，由唐唐獲批准及命名的音樂會《想你‧張國榮》，於尖沙咀海運大廈天台舉行，莫文蔚、張智霖及李克勤、許冠傑以歌聲懷念一代巨星。

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