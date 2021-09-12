  • 33°C
香港時間 : 2021912日 (週日) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一代巨星】唐鶴德憑歌寄意懷念張國榮　梁朝偉舊照悼哥哥65歲冥壽

娛樂 11:32 2021/09/12

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

9月12日是張國榮生忌。

一代巨星哥哥張國榮逝世已有18年，今日（9 月12日）是張國榮的65歲冥壽，哥哥張國榮生前摯愛唐鶴德（唐唐），照著在此特別的日子發文悼念哥哥張國榮。

9月12日是哥哥張國榮65歲冥壽，一如以往，張國榮生前摯愛唐鶴德每年都會在零時零分上載舊照懷念。

唐唐發布哥哥昔日慶生照。（取自IG）

王家衛X蘇富比展出30件典藏　公開張國榮《春光乍洩》絕密短片

今年唐唐照舊在今天凌晨時分，在IG發布張國榮昔日的一張慶生照，並以哥哥《春夏秋冬》歌詞送上思念，留言：「無人如你逗留我思潮上 生日快樂」。

最新影片推介：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

2003年的4月1日，，患長期抑鬱症的他於香港文華東方酒店一躍而下逝世，終年46歲，消息震驚全港。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

唐唐未忘最愛

摯愛唐鶴德為其打點身後事，當年唐唐哭到站不穩的畫面沉印歌迷腦海。過後每年，不論是哥哥的生忌還是死忌，唐唐都以各種方法悼念他。

【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出　劉俊謙演梅姐知己張國榮

梁朝偉今日貼出《春光乍洩》劇照悼念。（取自IG）

18年來，不少歌迷及演藝圈中每年都會為哥哥舉行紀念活動，而唐唐亦一直積極支持及參予，今年4月1日，由唐唐獲批准及命名的音樂會《想你‧張國榮》，於尖沙咀海運大廈天台舉行，莫文蔚、張智霖及李克勤、許冠傑以歌聲懷念一代巨星。

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
19:17 2021/07/08
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
【想你張國榮】哥哥網上演唱會全球共2000萬人次觀看　籌逾140萬善款全捐惜食堂
16:29 2021/04/09
【想你張國榮】哥哥網上演唱會全球共2000萬人次觀看　籌逾140萬善款全捐惜食堂
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　
12:31 2021/09/10
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　

你可能感興趣

【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
19:17 2021/07/08
【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選
【想你張國榮】哥哥網上演唱會全球共2000萬人次觀看　籌逾140萬善款全捐惜食堂
16:29 2021/04/09
【想你張國榮】哥哥網上演唱會全球共2000萬人次觀看　籌逾140萬善款全捐惜食堂
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　
12:31 2021/09/10
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　
張國榮 唐鶴德 娛樂人物職業 演員 歌手 許冠傑 莫文蔚 李克勤 張智霖 抑鬱症

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄
18:49 2021/09/11
【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜
10:53 2021/09/11
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜