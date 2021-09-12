【食用安全】泰國男子疑吃未熟豬肉或牛肉 醫生從口中拉出最少3米長寄生蟲

▲ 泰國男子疑吃未熟豬肉或牛肉，醫生從口中拉出最少3米長寄生蟲。

豬肉在任何時候都要煮熟透才可食用，但泰國一名男子懷疑進食未熟透的豬肉，在體內長出了一條十分長的寄生蟲，相當恐怖。根據當地傳媒報道，當地醫生從一病人口中拉出一條寄生蟲，該寄生蟲的顏色是米黃色，與意粉相似，看起來有幾米長。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn）生物科系教授傑薩達（Jessada Denduangboripant）在Facebook表示，這條影片是在一家醫院拍攝，醫生透過腸鏡發現這條寄生蟲。​​​​​​

從影片可見，該名男病人被麻醉後躺在手術台上，醫生則從他口中拉出一條米黃色、呈現麵條狀的寄生蟲，長度最少有3米以上。

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泰國朱拉隆功大學生物科系教授傑薩達表示，這種寄生蟲是「絛蟲」，一般長度約為2米至5米，最長可達18米。

他指，若吃下沒有熟透的牛肉或豬肉，寄生幼蟲囊會寄生腸道，從體內吸收營養長大，建議不應該吃生肉，最好把食物煮熟了再食用。

醫生：徹底煮熟豬肉的溫度需達140度以上

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，寄生在人體內的絛蟲最長紀錄達30多米。大部分感染絛蟲的患者都沒有症狀，有部分人會經常感到肚漲、肚痛、大便不暢通、容易嘔吐，亦有些人會開始消瘦，而有少部分人會在大便內發現蟲卵，或痾出整條蟲。

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他表示，肉類方面以豬肉傳染絛蟲的風險為高；而免治肉在攪碎過程中，有機會將絛蟲也一併攪拌至其中，因此免治肉亦比整塊肉的傳染性為高。

他建議要將肉類徹底煮熟，如果是整塊肉烹煮，要燒到140度以上，若果是免治肉，也要燒到160度以上，才可以把蟲徹底消除。

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責任編輯：羅嘉欣