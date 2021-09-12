【缺德食客】大媽疑用酒樓匙羹幫長者刮痧　網民怒斥：無公德心無修養

▲ 一名婦人疑用酒樓匙羹替長者刮痧。

保持用餐環境衛生很重要，網上日前流傳一段影片，一名婦人疑用酒樓匙羹為長者「刮痧」。影片傳出之後，不少網民直斥噁心，指婦人無公德心及衛生意識。

昨日有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載一段影片，指在黃大仙一家酒樓享用午餐時，見到婦人疑用酒樓匙羹為友人「刮痧」。從影片可見，婦人疑拿着白色湯匙，對着同枱長者的頸部做出推刮的動作。

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網民斥無衛生常識

影片傳出後，網民直斥婦人自私、無公德心，「你用屋企嘅我無所謂，但唔好用公家嘢」、「有沒有衛生常識？」、「做咁幾十年人點解仲係咁冇修養」、「下手要食老泥」。

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有網民指往後外出用餐會自備餐具，「突然明白我媽自備餐具嘅原因……」、「洗餐具的重要性」；有網民則關注「刮痧」不可亂做，「其實唔可以亂咁刮，佢地班老人家，以為咩人、咩位都刮得」。

刮痧不是人人適合

TOPick早前訪問了註冊中醫師古鎧綸，了解刮痧的作用、禁忌以及瘀血顏色所反映的身體狀況。他指出，刮痧乃中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭。

刮痧過程中，可令使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。而經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

刮痧禁忌

古醫師指，雖然刮痧對健康好，但並非人人適合。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。

以下幾類人不宜刮痧，或要特別留意刮痧禁忌：

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如欲自行刮痧，需注意以下幾點：

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責任編輯︰王明芳