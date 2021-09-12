  • 33°C
香港時間 : 2021912日 (週日) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【缺德食客】大媽疑用酒樓匙羹幫長者刮痧　網民怒斥：無公德心無修養

健康 11:31 2021/09/12

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

一名婦人疑用酒樓匙羹替長者刮痧。

保持用餐環境衛生很重要，網上日前流傳一段影片，一名婦人疑用酒樓匙羹為長者「刮痧」。影片傳出之後，不少網民直斥噁心，指婦人無公德心及衛生意識。

昨日有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載一段影片，指在黃大仙一家酒樓享用午餐時，見到婦人疑用酒樓匙羹為友人「刮痧」。從影片可見，婦人疑拿着白色湯匙，對着同枱長者的頸部做出推刮的動作。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網民斥無衛生常識

影片傳出後，網民直斥婦人自私、無公德心，「你用屋企嘅我無所謂，但唔好用公家嘢」、「有沒有衛生常識？」、「做咁幾十年人點解仲係咁冇修養」、「下手要食老泥」。

最新影片：經歷兩次傷患無阻游泳決心　男拔舊生一年三破香港紀錄

有網民指往後外出用餐會自備餐具，「突然明白我媽自備餐具嘅原因……」、「洗餐具的重要性」；有網民則關注「刮痧」不可亂做，「其實唔可以亂咁刮，佢地班老人家，以為咩人、咩位都刮得」。

刮痧不是人人適合

TOPick早前訪問了註冊中醫師古鎧綸，了解刮痧的作用、禁忌以及瘀血顏色所反映的身體狀況。他指出，刮痧乃中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭。

刮痧過程中，可令使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。而經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

刮痧禁忌

古醫師指，雖然刮痧對健康好，但並非人人適合。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。

以下幾類人不宜刮痧，或要特別留意刮痧禁忌：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

如欲自行刮痧，需注意以下幾點：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【天后刮痧】鄭秀文刮痧後背脊充滿血痕　瘀血顏色反映健康狀況
17:33 2021/06/19
【天后刮痧】鄭秀文刮痧後背脊充滿血痕　瘀血顏色反映健康狀況
【無品大媽】 將軍澳大媽快餐店內刮痧　食客：佢拎咗餐廳隻匙羹刮【附刮痧禁忌+瘀血解碼】
13:37 2021/05/26
【無品大媽】 將軍澳大媽快餐店內刮痧　食客：佢拎咗餐廳隻匙羹刮【附刮痧禁忌+瘀血解碼】
【刮痧惹禍】36歲男子休息不足做刮痧頸椎推拿突中風　醫生：頸不能隨便按
10:48 2019/10/30
【刮痧惹禍】36歲男子休息不足做刮痧頸椎推拿突中風　醫生：頸不能隨便按

你可能感興趣

【天后刮痧】鄭秀文刮痧後背脊充滿血痕　瘀血顏色反映健康狀況
17:33 2021/06/19
【天后刮痧】鄭秀文刮痧後背脊充滿血痕　瘀血顏色反映健康狀況
【無品大媽】 將軍澳大媽快餐店內刮痧　食客：佢拎咗餐廳隻匙羹刮【附刮痧禁忌+瘀血解碼】
13:37 2021/05/26
【無品大媽】 將軍澳大媽快餐店內刮痧　食客：佢拎咗餐廳隻匙羹刮【附刮痧禁忌+瘀血解碼】
【刮痧惹禍】36歲男子休息不足做刮痧頸椎推拿突中風　醫生：頸不能隨便按
10:48 2019/10/30
【刮痧惹禍】36歲男子休息不足做刮痧頸椎推拿突中風　醫生：頸不能隨便按
網絡熱話 Facebook群組 酒樓 刮痧 黃大仙

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄
18:49 2021/09/11
【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜
10:53 2021/09/11
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜