【施政報告】林鄭指今年施政報告重視未來發展　會積極吸引海內外人才

▲ 林鄭月娥今早出席《2021年施政報告》公眾諮詢活動。（政府新聞網圖片）

《2021年施政報告》10月6日發表，行政長官林鄭月娥今日（12日）早上出席公眾諮詢活動，聽取市民對新一份《施政報告》的意見和建議。林鄭指，今次是本屆政府5年任期最後一份施政報告，強調諮詢工作並不馬虎，反而比以往更早開展，範圍亦更廣泛。

林鄭月娥今早出席《2021年施政報告》公眾諮詢活動，活動上有多名市民關注長者政策、大灣區就業、通關等問題，她表示香港人口老化是不爭的事實，港府要面對人口老化是一個很大的挑戰。她說，過去4年多，港府投放在長者方面的經常性的開支已增加約80%，未來會找更多創新的方法，令長者可以保持身心健康，減少長者入住安老院的比例，又希望可以多為長者作一些社區及家居的照顧。

另外，有市民關注港府一面宣傳青年人可到大灣區青年就業計劃，惟沒有提到該如何尋找工作機會等。林鄭在回應時指，有關計劃是一個很大的契機，港府與內地政府會積極配合，推出更多的政策，以便利港人於大灣區學習、就業等。她又承認有關的資訊需要提升，故當局正整合一些資料，以多個一站式的平台，讓市民更多容易得知大灣區的情況。

有市民亦反映之前未能受惠關愛共享計劃的4000元津貼，對此耿耿於懷。林鄭指，本屆政府在第一次所謂派錢時已汲取教訓，如財政好並與市民分享時，不要做太複雜的事，但強調分配資源需要有基本條件和劃分。

林鄭強調今年施政報告會重視未來發展，港府會好好利用本港的一國兩制，以及掌握國家發展帶來的機遇，不論是大灣區、前海深港現代服務業合作區等。她又說，目前本港有數個範疇欠缺人才，包括創新科技、中層管理、技術工程師等，當局會於短期內積極吸引內地或海外的人才，又指很快會與深圳聯合推出一個吸引人才的「招才引致的聯合政策包」，介紹兩地的好處，以吸引海內外的人才，到兩地發展國際科技創新中心。

教育方面，她則認為要「加把勁」，又指今年中四起推出的公民及社會發展科，以取代以往的通識科，希望青年人可以掌握更好的價值觀，以及有社會及國家的觀念。

她再次強調港府已不斷推動通關工作，又呼籲市民要在疫苗接種方面，要有更高的接種率，以有利與內地當局商討通關問題。至於宣誓問題，她強調宣誓是很重要，下階段會要求其他工職人員需要宣誓。

環保議題方面，林鄭指，近年出現極端惡劣天氣反映即使有多好的政策，亦未必可以影響民生，希望市民可以共同保護地球，多關心環保的議題，支持綠色生活及愛護大自然：

環保要做得好，一定要靠市民支持。如果700多萬的市民都不願改變日幫的習慣，不回收、不減廢、減少廚餘，那麼我們建得再多焚化設施都是「搞唔掂」。

林鄭又指，由去年至未來4至5年，港府都會是入不敷支，出現赤字，坦言今份施政報告未必有空間提高開支，希望坦白告知市民可以理解。

市民可以由今日起在《施政報告》網站、《2021年施政報告》公眾諮詢的Facebook專頁或Instagram留言，亦可透過電郵、電話（2432 1899）或傳真（2537 9083）就《施政報告》提交意見。

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記者：郭詩詩