【外傭來港】當局指無意再增檢疫房間　檢疫中心限每日來港名額有效管控疫情

▲ 勞工及福利局長羅致光。(資料圖片)

政府宣布由9月20日起，開放大嶼山竹篙灣檢疫中心共800個單位，供外傭作檢疫隔離。當局指無意再增加外傭檢疫房間數目，亦不打算再次收緊外傭檢測及檢疫的要求，稱每日 檢疫中心只有50個名額，為了讓外傭逐步有序來港，讓當局更有效管控防疫風險。

勞工及福利局長羅致光在網誌表示， 檢疫中心每天只有50個名額，是為了讓外傭逐步有序來港，令當局更有效管控風險， 預計啟用後16日會額滿。他補充連同外傭檢疫酒店，每日會有約65間檢疫房間，數目上已相當接近在4月所有菲律賓來港航機停航前，每天平均來港外傭數目，因此暫時無需要再增加檢疫房間數目。

羅致光又指，近日疫情數據 顯示 ，菲律賓確診人數正上升，稱 外傭來港新安排展開以來，12名菲傭於上星期五或以前確診，數字明顯說明來港或回港菲傭感染率十分高，達到6%，遠高於其他從外地到港的已完成疫苗接種人士， 他認為現時外傭完成合約後，延後回國放假的政策應該維持。

不過他認為，近期絕大部分外傭確診個案，都是在抵港後即時或3天後發現，未有證據顯示有需要延長檢疫時間。他又不認為需要收緊登機前核酸測試安排，指外傭上機前要按時申請接種紀錄、簽證，預約酒店等已非常困難，要收緊登機前的任何安排，或太不人道。

他指出，早前當局安排荃灣絲麗酒店為外傭第一間指定檢疫設施，由於每名外傭須在同一房間內接受21天的檢疫，檢疫期滿後房間需要清潔及消毒，強調現時入住率不會百分百，若能達至8成使用率已十分理想，他估計平均每天可以接待15至16名外傭。

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記者：陳麗娜