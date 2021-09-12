【雙氣旋效應】日間天氣酷熱最高氣溫34度　環保署預測未來兩日空氣污染嚴重

▲ 日間天氣酷熱最高氣溫34度，環保署預測未來兩日空氣污染嚴重。（資料圖片）

天文台今日（12日）指出，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，今日中國東南部天氣酷熱，會觸發驟雨及雷暴。預料廣東沿岸本周初至中期風勢輕微，天氣炎熱，亦有驟雨。熱帶氣旋康森會在今明兩日移向越南中部並減弱。同時，燦都將橫過台灣以東海域，大致移向華東沿岸。

在正午12時，超強颱風燦都集結在台北之東南偏東約100公里，預料向北移動，時速約22公里，橫過台灣以東海域。 同時，熱帶風暴康森集結在峴港之東南約110公里，預料向西緩慢移動，移向越南中部並減弱。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本港今日大致天晴，但局部地區有驟雨及雷暴，日間酷熱。吹和緩偏西風。海面有湧浪，展望未來兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

另外，環保署自昨日（11日）起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署預測下午稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。



受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，和緩西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流, 同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。



根據香港天文台預測，廣東沿岸本周初至中期風勢輕微。環保署預料在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐、陳麗娜