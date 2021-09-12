  • 33°C
香港時間 : 2021912日 (週日) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療衞生】陳肇始指醫療衞生措施配合十四五規劃　把握本港醫療產業機遇

社會 12:29 2021/09/12

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

食物及衞生局局長陳肇始9月初出席醫療論壇。(局長網誌圖片)

全國人民代表大會早前通過《十四五規劃綱要》，當中特別提及要積極穩妥推進粵港澳大灣區建設。食物及衞生局局長陳肇始表示，《十四五規劃綱要》本港的未來發展十分重要，當局會利用粵港澳大灣區建設這個最佳切入點，與醫療專業和中醫藥界緊密合作交流，攜手把握發展機遇，發揮香港醫療產業和中醫藥的優勢，更好地融入國家發展大局。

陳肇始今日（12日）於網誌中指，在醫療服務硬件發展方面，特區政府按照「優勢互補，互利共贏」的大方向，在堅持有利於內地醫療制度發展以及不影響本地醫療服務發展的大前提下，增加與大灣區各城市的合作，以完善便利港澳居民在內地發展和居住的政策措施。

她續指，隨著大灣區的經濟發展，居民對高端醫療服務的需求日益上升。特區政府一直與香港私營醫療機構保持溝通，了解他們在大灣區發展的意向和計劃，並提供適當支援。她指，當局有必要善用資源培訓全科醫生、護理及其他醫療專業人才，以支援港資醫療機構在大灣區的發展。而培訓醫療專才是本港的優勢，香港大學和中文大學均希望將其醫學院的成功模式帶到大灣區，以培訓更多醫療專業人才，而兩所大學的醫學院項目亦已獲中央相關部委支持，現正與深圳當局作進一步商討。

另外，為配合大灣區內全科醫生的培訓和發展，特區政府鼓勵醫學專科學院和家庭醫學學院在大灣區開展培訓交流計劃，促進大灣區了解和參考香港規範化的專科培訓制度，協助提高大灣區醫療人員的水平。當局會繼續與各私家醫院、醫療機構、醫療專業團體和醫療培訓機構保持溝通，了解它們在大灣區發展的計劃，並提供適當支援。

此外，她說，中醫藥是香港醫療體系中一個重要部分。在國家的支持下，港府一直致力發展中醫藥，並積極推動政策法規、人才培養、科研創新、中醫服務及中藥產業等方面的發展。近日廣東省中醫藥局及廣東省藥品監督管理局，分別公布了兩項重點的惠港政策措施，包括大灣區內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師，以及簡化香港傳統外用中成藥在內地註冊審批程序。這對香港中醫及中藥行業到大灣區發展，參與粵港澳大灣區中醫藥高地建設，起了積極的推動作用。

更多家庭台最新熱門影片：

 

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【基層哀歌】為癌夫儲醫療費慳錢領免費飯　70歲劏房婆婆︰每日都好艱難
16:51 2021/09/09
【基層哀歌】為癌夫儲醫療費慳錢領免費飯　70歲劏房婆婆︰每日都好艱難
【疫苗接種】卓健醫療將負責彩虹道羽毛球中心疫苗接種　正籌備醫護駐場
22:00 2021/09/09
【疫苗接種】卓健醫療將負責彩虹道羽毛球中心疫苗接種　正籌備醫護駐場
【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
16:25 2021/09/11
【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
【醫療事故】瑪麗醫院婦產化驗室丟失紀錄冊　涉815病人私隱院方致歉
20:47 2021/09/11
【醫療事故】瑪麗醫院婦產化驗室丟失紀錄冊　涉815病人私隱院方致歉

你可能感興趣

【基層哀歌】為癌夫儲醫療費慳錢領免費飯　70歲劏房婆婆︰每日都好艱難
16:51 2021/09/09
【基層哀歌】為癌夫儲醫療費慳錢領免費飯　70歲劏房婆婆︰每日都好艱難
【疫苗接種】卓健醫療將負責彩虹道羽毛球中心疫苗接種　正籌備醫護駐場
22:00 2021/09/09
【疫苗接種】卓健醫療將負責彩虹道羽毛球中心疫苗接種　正籌備醫護駐場
【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
16:25 2021/09/11
【中大醫院】舉辦公開研討會探索醫療創新 　陳肇始稱發展智慧型醫院是政府願景
經濟 醫療機構 醫生 大灣區 香港 陳肇始

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄
18:49 2021/09/11
【香港先生】港男鄭健樂疫下收入減辦離婚　Rocky照顧兩名自閉症兒子不言棄
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜
10:53 2021/09/11
【舊日的足跡】魏駿傑自揭與滕麗名分手心路歷程　剖白離婚原因：我變得太離譜