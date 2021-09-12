【醫療衞生】陳肇始指醫療衞生措施配合十四五規劃　把握本港醫療產業機遇

▲ 食物及衞生局局長陳肇始9月初出席醫療論壇。(局長網誌圖片)

全國人民代表大會早前通過《十四五規劃綱要》，當中特別提及要積極穩妥推進粵港澳大灣區建設。食物及衞生局局長陳肇始表示，《十四五規劃綱要》本港的未來發展十分重要，當局會利用粵港澳大灣區建設這個最佳切入點，與醫療專業和中醫藥界緊密合作交流，攜手把握發展機遇，發揮香港醫療產業和中醫藥的優勢，更好地融入國家發展大局。

陳肇始今日（12日）於網誌中指，在醫療服務硬件發展方面，特區政府按照「優勢互補，互利共贏」的大方向，在堅持有利於內地醫療制度發展以及不影響本地醫療服務發展的大前提下，增加與大灣區各城市的合作，以完善便利港澳居民在內地發展和居住的政策措施。

她續指，隨著大灣區的經濟發展，居民對高端醫療服務的需求日益上升。特區政府一直與香港私營醫療機構保持溝通，了解他們在大灣區發展的意向和計劃，並提供適當支援。她指，當局有必要善用資源培訓全科醫生、護理及其他醫療專業人才，以支援港資醫療機構在大灣區的發展。而培訓醫療專才是本港的優勢，香港大學和中文大學均希望將其醫學院的成功模式帶到大灣區，以培訓更多醫療專業人才，而兩所大學的醫學院項目亦已獲中央相關部委支持，現正與深圳當局作進一步商討。

另外，為配合大灣區內全科醫生的培訓和發展，特區政府鼓勵醫學專科學院和家庭醫學學院在大灣區開展培訓交流計劃，促進大灣區了解和參考香港規範化的專科培訓制度，協助提高大灣區醫療人員的水平。當局會繼續與各私家醫院、醫療機構、醫療專業團體和醫療培訓機構保持溝通，了解它們在大灣區發展的計劃，並提供適當支援。

此外，她說，中醫藥是香港醫療體系中一個重要部分。在國家的支持下，港府一直致力發展中醫藥，並積極推動政策法規、人才培養、科研創新、中醫服務及中藥產業等方面的發展。近日廣東省中醫藥局及廣東省藥品監督管理局，分別公布了兩項重點的惠港政策措施，包括大灣區內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師，以及簡化香港傳統外用中成藥在內地註冊審批程序。這對香港中醫及中藥行業到大灣區發展，參與粵港澳大灣區中醫藥高地建設，起了積極的推動作用。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐