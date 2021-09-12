【教師工會】香港教育工作者工會今成立   屬教聯會會員旨在助教師處理勞資問題 

▲ 香港教育工作者工會成立記者會。（林宇翔攝）

香港教育工作者工會今日（12日）宣布成立，工會為教聯會的團體會員，將協助教師處理各類有關權益、勞資雙方問題，或以調解、訴訟等方式協助投訴個案。

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公會有7名理事會成員，並設有法律顧問及調解顧問，另設立諮詢熱線。主席黃建豪表示，工會站在勞方一邊，為會員爭取合適勞工權益、處理勞資糾紛。對於部分工會理事同屬教聯會理事，黃建豪表示，教聯會與工會獨立運作，前者會員亦不會自動加入工會，又說工會正循不同途徑招募會員，目前已有數十人加入。他透露，正跟進數宗教師求助個案，涉及合約糾紛等問題，工會亦將去信教育局約見局長，稍後亦會進行有關教師壓師工作壓力調查。

對於會否接手教協正在處理的求助個案，黃建豪形容，工會的光譜闊，不論教師背景，在守法、維護一國兩制的大前提下，歡迎會員提出有關勞資方面的問題。

教聯會主席黃錦良就說，工會旨在服務所有教育同工，不論以往加入過其他工會都歡迎。至於會否協助教協以往處理的教師涉失德個案，黃錦良認為，教師失德不屬勞資問題，工會亦不能以處理權益問題為由包庇違法人士。

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記者：黃悅晴