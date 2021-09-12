【撞牆自殘】 被圈養40年生過5條幼鯨全夭折 母虎鲸不斷撞牆自殘影片曝光

▲ 被圈養40年生過5條幼鯨全夭折，母虎鲸不斷撞牆自殘影片曝光。

過去曾有不少動物因被圈養而出現怪異行為的新聞報道，例如大象、北極熊或是海豚會有撞牆的極端行為，令人感心痛。最近加拿大尼亞加拉瀑布城的主題樂園「Marineland」被揭發其中一條被圈養40年的母虎鯨Kiska，因過去10年長期獨自生活，猶如被單獨「囚禁」，近日飼養員發現Kiska有用頭撞牆的自殘行為，將影片放上網引起外界關注。

據「blogTO」報道指，Kiska在3歲時在冰島被捕獲後，從此失去自由，一直被圈養在水族館內逾40年，原本牠是有同伴，但同伴約10年前被送往其他地方，Kiska就獨自生活。

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母虎鯨Kiska曾經生過5條糼虎鯨，但都不幸全部夭折或被送走。前飼養員德墨斯（Phil Demers）日前在Twitter分享影片，9月4日時保護動物人士到園區觀察Kiska情況，影片發現這頭孤獨的虎鯨，不斷用頭撞墻自殘，卻無法離開動物園的牢籠，飼養員感嘆這對母虎鯨來說太殘忍，因此促請釋放Kiska，讓牠回歸大自然。

其實加拿大2019年通過「終結鯨魚和海豚圈養法案」，但不適用於已被圈養的鯨魚及海豚。

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