【前海擴區】本港與前海不存競爭關係　陳茂波指計劃助本地產業結構優化升級

▲ 陳茂波指本港與前海不存競爭關係，計劃助本地產業結構優化升級。（資料圖片）

中央深化前海合作區發展，陳茂波今（12日）指，在前海方案出台後，有人擔心前海發展超越香港。他指只有透過相互協作，區域擴容，只要雙方須定位須清晰，便不會互相競爭，本港優勢在於擁有科研人材及完善的制度，而內地有遼闊的生產基地，相信將兩地的優點相結合，即可將優勢最大化。陳茂波指，前海擴區令香港發展空間擴大，加大對港澳開放亦有助香港產業結構優化升級。合作區有更多高端職位供港人選擇，將為本港年青人提供更大發展空間，指現時關鍵是令香港企業市民調較視角，看到未來發展機遇。

陳茂波在電視節目指，國家間對氣候變化態度一致，均正邁向綠色可持續發展，帶動綠色金融在大灣區和全國發展，認為本港擁有優勢，政府發行長達30年期的綠色債券，未來亦會透過優惠計劃，吸引企業發債，並希望有部分可向零售投資者發債，讓市民可受惠於有穩定收入的產品。

資金流通是其中一個要素令計劃可行，陳茂波稱，雖然因疫情關係港人未能親身到內地購買理財產品，但只是短期的困難，而本港中資銀行亦可開內地戶口，陸續會有更多銀行提供相關服務。另外債券通、南向通可增加兩地資金流，細節不日公布，雙方限額1500億，初期市民只可購買中低風險的產品。

對於金管局前總裁任志剛提出容許港股以人民幣計價，陳茂波認為建議可取，是計劃的大方向，要將離岸人民幣市場激活，成為最大的業務輸樞紐，當局正研究這個範疇的可行性，目前本港法律不限制人民幣計價，市面上已有一隻股票及約30隻投資產品ETF採用人民幣結算，惟須要考慮操作問題，指如果同時容許人民幣和港元計價，可能會出現兩個資金池，也可能出現套戥情況。他又指，香港股市面向國際，投資者使用美元為主，但南向通就是以人民幣為主，可考慮可否實行相關安排。

有意見指在洪水橋興建鐵路通往前海，陳茂波稱建議值得研究，認為鐵路好處在於集體運輸、載客量大、環保、快速，指鐵路路線可連接新界西、前海和珠海三角西面，他指長遠來說，邊界地區的交通須由西到東貫穿，以方便兩地人士往來，亦有助前海地區的人士來港落腳，考慮到他們需要在港居住，故鄰近地區2024年有8座新住宅大廈相繼落成。

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記者：陳麗娜