【香港小姐2021】張學友演出內容曝光　候選港姐伴歌神唱歷年金曲

▲ 張學友再任港姐嘉賓。

《2021香港小姐競選決賽》將於今晚（9月12日）舉行，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳在當晚爭奪后冠。

而今晚港姐有不少表演環節，其中重點自是歌神張學支，相隔20年再做港姐嘉賓，並將跟今屆港姐作交流。

今年《香港小姐2021》邀來不少嘉賓歌手演出，早前揭曉演出內容，今晚先由《聲夢傳奇》姚焯菲（Chantel）以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，之後鄭欣宜及炎明熹緊接帶領12位佳麗接受第一及第二回合考驗。

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學友壓軸演出

而萬眾期待的殿堂級歌手張學友將降臨「天使之城」壓軸登場，並會聯同李幸倪（Gin Lee）以及來自不同界別的傑出演奏家演出。

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早前學友便再度現身TVB電視城作綵排，演出內容亦隨之曝光，學友除跟Gin Lee（李幸倪）合唱新歌，他亦有獨唱環節演出多首經典金曲如《愛是永恒》，而一眾候選港姐也會在台上伴舞，跟學友作互動。

學友難得現身TVB，他接受《娛樂新聞台》訪問，表示自己也很感新鮮，今次是應曾志偉邀請再做港姐嘉賓，既然答應了要做，便會把事情認真做好。

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可多返TVB

學友被問到會否多返TVB演出，他指要等志偉安排，並讚對方是橋王，會想出好多新點子，如若適合演出，他亦不介意多返TVB。

被問到看好哪位港姐，學友笑道要專心演出，而且自己也不敢多望港姐，只專注跟Gin Lee綵排，希望演出可以更好。

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