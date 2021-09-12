【5000元消費券】當局稱初期安排不理想惟盡力改善　料計劃提振經濟作用好過預期

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

大批市民早前為補辦消費券登記資料在旺角辦事處外長時間輪候，政府隨後增加3個服務點。財政司司長陳茂波今（12日）表示，目前已有數千人補辦登記，認為進度理想，昨天曾到訪相關中心，樂見長者滿意安排，有信心在周三（15日）傍晚6時截止前，3間中心已處理完畢餘下個案，強調職員已致電未曾補辦手續的市民，但部分人聯絡不成功或早前沒有留下電話號碼，他呼籲市民盡早前往補辦。

有市民在填寫身份證簽發日期有困難，陳茂波出席電視節目稱，申領市民要提供身份證簽發日期，是為了保障身份不會被盜用，中心職員會協助核實資料。他續稱，部分長者的八達通由於長時間沒有使用被鎖卡，或用同一張八達通登記兩次，職員會致電通知有關市民修正資料。 陳茂波補充，消費券計劃下支付工具互相爭客，商場商戶亦有提供優惠，認為消費券對經濟提振作用，穩定就業環境，可能高於原本預料的0.7%。

他認為，對數碼科技不熟悉的人士可能在登記上有不習慣的地方，但經過今次經驗後，無論當局或是市民都能吸取經驗，下次能做得更好。他強調，當局最初安排並不理想，但面對新措施、新安排出現困難，當局會盡力及即時作出更正。

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記者：陳麗娜