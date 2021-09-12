【專科長龍】高拔陞：公院跨專科團隊「綜合診所」助減輪候時間　明年擴至九龍東及港島東

▲ 高拔陞指公院跨專科團隊「綜合診所」助減輪候時間，明年擴至九龍東及港島東。（高拔陞網誌圖片）

香港現時大部分的病人都在公立醫院接受跟進及治療，其中專科門診壓力沉重。醫管局行政總裁高拔陞今（12日）在網誌表示，會透過優化服務模式和增加人手等，多管齊下提升公立醫院專科門診服務。

針對病情相對穩定及輕微求診公立醫院病人，高拔陞稱，醫管局採取多管齊下策略，包括透過跨專業團隊合作和擴大公私營協作去針對輪候時間長的問題。其中一個重要措施是引入跨專業團隊的「綜合診所」，由醫生領導跨專業團隊，加上資深護師和專職醫療人員等，因應不同疾病制訂臨床服務流程，現時「綜合診所」服務已涵蓋19個病種，預計未來一年，九龍東和港島東的耳鼻喉科「綜合診所」亦會投入服務。

他又稱，醫管局本月開始擴展「公私營協作計劃」，引入「共同醫治模式」，邀請病情穩定的內科專科門診病人於私家醫生診所覆診，於私家醫生診所覆診、配藥及進行所需化驗。 增加人手方面，高拔陞說會透過退休後重聘計劃、特別酬金計劃和聘請兼職醫生，提高診症量，令病人可以獲得更及時和具質素的治療。

他補充，專科門診必須採取有效的分流，大約3成求診人士被分類為緊急或半緊急類別，會盡力確保這些病人在2至8星期內獲得診治，當中如果有病人的情況比較緊急，更會盡力迅速處理，務求盡快提供合適治療。

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責任編輯：余思嵐