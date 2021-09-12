【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷

▲ 台灣一名男子醉駕撞柱，導致女友拋出車外慘死。

台灣苗栗縣日前發生一宗嚴重交通意外，一名25歲男子酒後載21歲女友出遊，期間失控高速撞上燈柱，導致車身斷開兩截，女友被拋出車外慘死。據悉死者家境富裕，生前不顧家人反對拋下3歲兒子與男友私奔，卻慘遇車禍喪生，令親友悲慟不已。

綜合台媒報導，事發於9月10日，25歲黃姓男子酒後駕駛，載21歲商姓女友突失控高速撞上燈柱，車身斷開兩截。女子被拋出車外當場死亡，男子則嚴重受傷，左邊頭骨外露，緊急送院搶救。警方抽血檢測後證實男子醉駕。

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拋棄3歲兒與男友私奔

據悉女子來自台中，家境富裕，18歲時與前男友未婚生子，將兒子交由公公、婆婆照顧。男友與家人關係疏離，獨自居住3年。商女2個多月前與黃男交往，遭家人反對，但女子堅決維護戀情，與家人斷絕聯絡，拋下3歲兒子，與男友私奔同居。

家人一直無法得知兩人近況，直至車禍發生後，家人才得知兩人消息。商女父母及姊姊接獲死訊後悲慟不已。警方仍在調查事件起因，由於車上沒有行車記錄儀，須待黃男傷勢穩定後，才能揭曉真相。

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責任編輯︰王明芳