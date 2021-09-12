【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹

▲ 香港社區組織協會一項調查，發現32.3％受訪兒童曾因新移民身份受到歧視。（林宇翔攝）

現年9歲半的梁小朋友是土生土長的香港人，能以正常廣東話溝通，母親則是新移民，一家住於石硤尾公屋單位。梁小朋友稱，由於有新移民家庭的背景，有一位鄰居經常騷擾她們，例如自己周末練琴時，曾被打爆大門和窗戶並指罵，令她感到憂慮和委屈，「成日被人鬧大陸妹，但我喺香港出世的」。

其母親梁太就稱，事後已經報警求助，但房屋署介入後，該名鄰居仍未有遷走，現時每日都被騷擾，出入時常被盯著，令生活不安心和有壓力。

▲ 梁小朋友和梁太因新移民家庭身份被歧視。（林宇翔攝）

香港社區組織協會就新移民遭歧視的情況進行調查，發現32.3％受訪兒童曾因新移民身份受到歧視。有新移民家庭的子女分享指，自己住於公屋，周末練琴時曾被鄰居擊碎窗戶，並指罵她為「大陸妹」。該組織建議政府立法將種族仇恨和種族騷擾刑事化，並支援新移民就業。

社區組織協會在2019年5月至2021年1月透過問卷訪問了531名新移民受訪者，其中336名為成人，195名為兒童。調查發現，有32.3％的受訪兒童和53.6％受訪成人曾因新移民身份受到歧視。另外，有45.7％受訪兒童和58.2％受訪成人有中度或以上抑鬱症狀。

香港社區組織協會建議，政府應立法將種族仇恨及種族騷擾列為刑事罪行、取消在各項政策上對新移民的區別政策和支援新移民就業等。

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記者：陳梓蔚