【卓越成就】2021未來科學大獎揭曉　港大教授袁國勇裴偉士奪「生命科學獎」

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

2021未來科學大獎今早在北京揭曉。港大微生物學系講座教授袁國勇及港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士，奪「生命科學獎」，可獲100萬美元獎金。

▲ 2021未來科學大獎今早在北京揭曉。（網上截圖）

獲獎評語指，今次是為了表彰袁國勇及裴偉士發現冠狀病毒為導致2003年全球重症急性呼吸綜合症（SARS）病原，以及由動物到人的傳染鏈，為人類應對MERS和COVID-19冠状病毒引起的傳染病產生重大影響及貢獻。

▲ 港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士。（資料圖片）

至於「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」分別由張傑教授及施敏教授獲得，評語指，張傑通過調控激光與物質相互作用產生精確可控的超短脈衝快電子束，並將其應用於實現超高時空分辨高能電子衍射成像和激光核聚變的快點火研究；另表揚施敏對金屬與半導體間載流子互傳的理論認知做出的貢獻，促成了過去50年中按「摩爾定律」速率建造的各代集成電路中如何形成歐姆和肖特基接觸的關鍵技術。

未來科學大獎成立於2016年，是由科學家、企業家群體共同發起的民間科學獎項。未來科學大獎關注原創性的基礎科學研究，獎勵在內地、香港、澳門、台灣做出傑出科技成果的科學家。未來科學大獎目前設置「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金100萬美金。

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責任編輯：郭詩詩