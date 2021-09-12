【七公主大結局】高海寧林夏薇彩蛋送福利圖　丁子朗反串性感勝陳瀅【多圖】

▲ 《七公主》大結局有驚喜畫面。

陳維冠（Joe）監製劇集《七公主》昨晚(11號）播出第26集大結局，最後彩蛋大玩自嘲式的BBQ結局，及七公主的「七擒七縱」造型亦相當有噱頭。

昨晚一集揭曉了終極七公主真實排名為：大公主顧靈珊（黃翠如飾）、二公主顧青桐（高海寧飾）、三公主顧語嫣（林夏薇飾）、四公主顧雙兒（江嘉敏飾）、五公主趙君月（陳瀅飾，原本的五公主已死）、六公主方楚瑜（鄺潔楹飾，養女）及七公子顧小寶（丁子朗飾）。

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七公主驚喜彩蛋

而當《七公主》播畢兼出埋工作人員roller後，一眾男演員包括鄭子誠、徐榮、陸永、戴耀明、林韋辰及吳子冲坐在一枱齊齊BBQ，然後就是一連串自嘲式對白：「點解無啦啦燒嘢食嘅 ？」、「唔知呢？劇情需要啩！」、「劇情需要？大結局又整個BBQ呀？」

之後七公主悉數以超乎想像的型爆造型登場，更向著一眾男演員開槍，相當破格。

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如此有心思的彩蛋造型加結局，大結局播出後，「七公主」先後在社交平台上載造型照。其中林夏薇留言：「大結局送個馬甲線。」

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薇薇早前受訪時曾透露為了這短短數秒的鏡頭，竟操了兩星期馬甲線，每晚無論多晚放工回家，都會至少操練一小時讓自己大結局能以最佳狀態登場，專業精神令人佩服。

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高海寧亦似乎對造型相當滿意，留言：「估我哋唔到哩。」並謂為了該造型保密了很久。

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至於鄺潔楹則上載了造型上妝過程，雖然影片已是快鏡，但完全感受到那份「耐」以及心機。

問到監製Joe每位公主造型到底需時多久，他透露：「每個人造型2.5小時。」對於網民再次跌入競猜困局，想知道彩蛋造型出自何處時，Joe笑言：「只係想要型同爆，最緊要觀眾睇得開心。」

同場加映：高海寧