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【代溝關注組】鼎爺私房菜喬遷李泳豪攜女友撐場　李家鼎與新一代沒代溝：不可守舊

娛樂 15:19 2021/09/12

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李泳豪帶同女友Agnes出席新店開幕儀式。

人稱鼎爺的李家鼎昨日（11日）為位於灣仔的私房菜舉行喬遷之喜，鼎爺的細仔李泳豪更偕同女友Agnes一起出席新店開幕儀式。李家鼎父子接受TOPick專訪，大談近況及兩代溝通問題。

李泳豪事業愛情兩得意

現年41歲的李泳豪在10年前與楊思琦分手後寄情工作，至數月前終於結識女友Agnes，並在今年5月公開戀情，並在母親節時帶女友一同與媽媽施明慶祝。

昨天（9月11日），鼎爺的私房菜搬遷往灣仔，李泳豪亦有攜女友到場出席店舖開張活動，看來Agnes完全融入李家，未來老爺及未來奶奶已視她為家人。

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愛情得意同時忙於事業發展的李泳豪，回望私房菜生意時感慨指：「為這裏打拼了4年，有辛苦也有開心之處，很開心一班拍檔、伙記可以做到今時今日，繼續堅持，邁向更多的4年。」

現在香港疫情算是回穩，他謂：「現時的飲食生意回復正軌，拉麵店及燒肉店也需要做更多宣傳，和爸爸除負責品質監控外，也會拍片。」

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Job接Job的鼎爺最近有份參與《教煮爭霸》及《代溝關注組》，面對繁忙工作的他忍不住說：「不用說了，看我的樣子也知道我殘了。」

鼎爺在《教煮爭霸》與「三姐」蕭秀香每集一人煮一餸，進行廚藝大比拼，他不怕有比較：「《教煮爭霸》想食住《煮場爭霸》個勢。大家一起煮餸並蓋住，再由試食嘉賓來吃，待他們試過後分享感受才揭盅。」

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鼎爺與新一代沒代溝

《代溝關注組》引起觀眾討論，鼎爺指父子間沒有代溝，會與兒子討論追女仔，但同時提醒兒子要做負責任的男人，不過十分「通氣」未有催促李泳豪早日成家立室。

鼎爺更指：「自兒子出生開始至今，跟他們都沒有代溝，我們老人家不可以守舊的一套去教育。現時的社會在改變，一定要適應他們的立場，年輕人也不用覺得『老鬼』很難應付。」

李泳豪分享父子間相處：「跟爸爸從小到大也沒有代溝，幼稚園時期爸爸接我放學後便帶我到廠看他拍戲，之後到我自己拍戲。與父母的生活從沒分離過，每天都向對方分享，所以我們也沒有代溝的。」

記者：梁樂欣、張懿慧

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