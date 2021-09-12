【我家無難事】馬在驤首度客串電視劇　與父親馬德鐘揸電單車鬥型

▲ 馬德鐘兒子馬在驤客串《我家無難事》

《七公主》大結局，明晚（9月13日）起同一時段由曾製作《巨輪》系列、《失憶24小時》等的王心慰（Amy姐）所監製的新劇《我家無難事》接棒。

《我家無難事》由鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑及楊卓娜等主演，故事講資深花紐導師羅美蘭（鮑起靜飾）獨力養大三名子女及一名外孫，即使年屆70歲仍不辭勞苦為花紐藝術及子女奔波。

可憐天下父母心

雖然為人樂觀正面，但由於三名子女各有問題，大仔郭得勤（馬德鐘飾）面臨離婚及經濟難關、二女郭得寶（車婉婉飾）任性刁蠻不懂珍惜家人、幼子郭得明（楊明飾）為人孝順有才華，但感情事卻遲遲未有著落。

正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，作為好媽子，美蘭自然份外操心；美蘭的情況，天下很多父母可能亦有切身體會。

馬在驤客串演出

此劇其中一個令人留意之處，就是馬德鐘兒子馬在驤首次客串演出電視劇。馬在驤在劇中飾演得勤年青時代的郭得勤。

監製Amy姐更特別安排馬德鐘及馬在驤同樣以騎著電單車的鏡頭出場，而問到在驤初試啼聲表現，Amy姐滿意笑謂：「我對佢嘅演出十分意外。」

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