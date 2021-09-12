【新冠肺炎】帶L452R變種病毒婦潛伏期曾居土瓜灣　於栢立醫學化驗所工作

▲ 衞生防護中心公布今日（12日）新增3宗輸入個案。（資料圖片）

本港疫情放緩，衞生防護中心公布，今日（12日）新增3宗輸入個案，全部患者已接種2劑新冠疫苗。患者分別由以色列、卡塔爾及日本抵抵港，其中一宗個案涉及一名36歲女病人（第12150宗），她於於9月10日由尼日利亞返抵香港，離港前潛伏期曾居於土瓜灣浙江街22號同順興大廈，及在香港北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所工作，最後上班日期為8月21日，兩處地方已納入強制檢測公告。

第12150宗36歲女病人居於土瓜灣浙江街22號同順興大廈，8月22日離開香港前往尼日利亞，前一天曾在香港進行檢測，結果呈陰性。她乘搭航班QR818於9月10日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

病人9月10日出現病徵。她6月10日及7月1日於香港接種兩劑「復必泰」疫苗。她在香港北角電氣道169號理文商業中心28樓工作，最後上班日期為8月21日。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在9月13日或之前接受強制檢測。

今另有少於5宗初步確診，至於另外2名患者個案詳情如下：

第12149宗：31歲女，無病徵，9月10日乘坐CX676從以色列抵港，她於5月3日及24日在港接種2劑復必泰疫苗；7月16日在港驗出抗體，驗出L452R變種病毒株

第12151宗：42歲男，無病徵，9月10日乘坐JL735從日本抵港，他在3月23日及4月13日在港接種兩劑復必泰疫苗；7月26日在港驗出抗體，未知是否帶有變種病毒

《家庭台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩、鄧凱文