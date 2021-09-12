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【嬰幼過敏】專家指家長、醫護對餵哺母乳戒口一知半解　籲加強培訓及公眾教育

社會 14:40 2021/09/12

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香港過敏科醫學會今年上半年就醫護對預防嬰幼兒過敏措施意見，發現僅半成醫護認同餵哺母乳期間不應戒口。（洪芷晴攝）

香港過敏科醫學會今年上半年就醫護對預防嬰幼兒過敏措施意見，發現僅半數醫護認同餵哺母乳期間不應戒口，反映醫護人士意見不一，呼籲加強醫護專業培訓，讓公眾及早正確預防過敏，助下一代健康成長。

香港過敏科醫學會問卷訪問102名醫護人員，發現逾9成醫護同意母乳餵嘴哺可預防過敏，不過，僅50%人認同餵哺母乳期間不應戒口，另僅53%人認同風險較高的嬰幼兒4至6個月大時應進食致敏食物。

該會會長蕭沛霖表示，母乳餵哺能提供最充足而均衡的營養，如餵哺時遇到問題，應向醫護人員尋求協助。未能餵哺時，應在取得醫護人員意見下選用具有臨床驗證的水解配方奶粉。日常飲食方面，懷孕和餵哺母乳的媽媽及幼童，不應在沒有醫生指示下隨便戒口，而嬰幼兒最好從4至6個月開始進食半固體食物，並逐步嘗試高致敏食物。

該會副會長張智良解釋，除了個別情況，近年研究指出一般母親在懷孕和餵哺母乳期間毋須戒口，因戒口無助預防嬰幼兒過敏。如未能餵哺母乳，豆奶粉或羊奶粉亦沒有幫助。他建議加強醫護人員專業培訓及公眾教育，釐清家長的誤解及加強支援母乳餵哺。

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生韓錦倫亦提醒，家長誤信偏方易造成反效果，加劇過敏及引致併發症。他指，過往曾有不少母親誤信偏方，其中一名母親對西醫感懷疑，餵哺母乳期間自行戒口，同時服用大量民間草藥，望藉母乳讓嬰兒「飲苦茶」，結果嬰兒嚴重營養不良及多重器官衰竭，危在旦夕，幸最後採救成功，提醒母親餵母乳時保持均衡飲食、吸收多元營養已足夠。

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記者：洪芷晴

 

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