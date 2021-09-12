【市區重建】市建局將參與營運庇利街項目商業部分十年　韋志誠：促進小區規劃一體化

▲ 市建局將參與營運庇利街項目商業部分十年。（資料圖片）

市建局土瓜灣庇利街/榮光街發展項目早前完成招標，由恒基地產以近82億元投得該項目。市建局行政總監韋志成今日（12日）發表網誌指，項目落成後的10年，市建局和恒基地產將共同營運和管理其中的商業部分，當中30%權益歸市建局所有，所佔的預計總收益連同項目的中標金額，總估值超過90億元。韋志成又稱，鴻福街／銀漢街的發展項目的招標籌備工作已到最後階段，短時間內會進行招標。

在「小區模式」規劃下，包括庇利街項目在內的8個相連發展項目，將在不同時間發展和落成，為確保8個項目之間的商業營運能互相協調，市建局為項目的商業部分設10年的共同營運期，讓市建局參與項目內商業和地區設施的營運和決策事宜，促進各小區規劃一致。

▲ 庇利街項目。（市建局圖片）

韋志成稱，雖然項目的規劃及設計要求較高，但從項目的投標數目及中標結果，反映有關要求對發展商的出價並無構成顯著影響。

在收益方面，日後項目商業部分的營運，市建局將擁有30%的權益，其所佔的預計總收益連同項目的中標金額，總估值超過90億元。

另外，鴻福街／銀漢街的發展項目已完成清場、安置和平整地盤的工作，招標籌備工作已到尾數，料短時間內可推出招聘。項目地盤面積約4,600平方米，重建後預計可以提供約750個中小型住宅單位。

韋志成指，雖然市建局從庇利街項目以及鴻福街項目收取到的前期款項，可為市建局補充現金流，但仍不足以應付城市和樓宇「雙老化」的問題。市建局將與政府研究引入包括轉移地積比率、街區整合、改變土地用途、提升規劃參數及放寬高度限制等規劃工具。

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責任編輯：陳梓蔚