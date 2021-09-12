【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦

▲ 劏房戶月花二千元租床位，卻換來比露宿街頭更差的生活。

香港住在劏房的人口數十萬計，當中不少為獨居長者，生活艱苦。社企銀杏館在Facebook專頁分享劏房戶明叔（化名）的故事，他月花2千元租住床位，卻換來比露宿街頭更苦的生活，指自己常遭木蝨咬，又受住客噪音滋擾，坦言「有時寧願瞓街」。

劏房環境差寧瞓街

明叔居住在2呎半乘6呎的劏房床位已達3年，雖然早已輪候公屋，但上樓遙遙無期，加上工作收入不穩定，只能租住劏房。他坦言居住環境差，

呢度有木蝨，加上有住客幾嘈，有時瞓唔到，真係寧願瞓街。

從銀杏館上傳的照片可見，劏房床位空間狹小，住戶堆放生活用品後，已無多餘空間活動，大多數人都坐在床頭休憩。明叔選擇以樂觀心態面對逆境，指有社工助申請買物資，添置電視機、電飯煲、風扇等，又指自己住在下格床，床底可放雜物，環境已比以前好。

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義工送物資

銀杏館一班義工昨晚於油麻地探訪多位劏房戶，向他們派發月餅、口罩及其他生活物資，盼為他們帶來鼓勵，早日捱過難關。

不少網民都為此感到心酸，「見到咁嘅情況真係心悒同無言」、「感到無奈亦無助」、「好心痛！」、「香港乜嘢都有，但並非每個人都可以享受，呢度生活確實非常懸殊」。

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責任編輯︰王明芳