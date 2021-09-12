【醫護流失】范鴻齡稱有計劃挽留人手　冀本月23日獲醫管局大會通過

▲ 范鴻齡稱有挽留人手具體措施，冀本月23日獲醫管局大會通過

本港移民潮蔓延至醫管局爆發離職潮，醫管局主席范鴻齡今（12日）指，挽留人手的具體措施正醞釀中，希望可在本月23日的醫管局大會中通過，並將於當日向外公布。而因應本港醫生不足，港府計劃修例，容許非本港永久居民的合資格專科醫生可以申請來港執業；范鴻齡表示歡迎，但認為難以評估對海外專科醫生吸引力。

選委會選舉下周日（19日）舉行，醫管局行政委員會成員包括范鴻齡及醫管局行政總裁高拔陞等人，今日與選舉委員會界別分組一般選舉醫學及衞生服務界界別分組的候選人會面，了解他們就不同課題的觀點；范鴻齡表示，委員會將根據3大原則評估候選人，包括是否支持貫切「愛國者治港」的原則；參選人在業界的地位和有關政綱在業界的代表性；以及盡力達致均衡參與，希望選委中包括醫生、護士和專職醫療人員等，不會偏重於某一行業。他又稱，行政委員會將於本周稍後開會決定投票人選。

此外，本港新冠疫苗接種計劃持續，港府日前表示，正和醫管局商討，在公立醫院設立一些注射站，方便長者打針，詳情請看：下一頁；范鴻齡指長者接種率偏低，對防疫相當不利，即使醫管局人手一向不足，亦一定盡力配合，至於需要多少人力物力，則正與政府協商。

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記者：鄧凱文