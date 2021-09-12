【香港小姐2021】陳聖瑜並非原名　Yvette被質疑整容解釋變靚原因

▲ 陳聖瑜一直被視今屆香港小姐三甲大熱。

《2021香港小姐競選》的12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳於今晚（9月12日）爭后冠。

當中，現年26歲的陳聖瑜（Yvette）畢業於香港理工大學設計系，由港姐首輪現身起，已被視為今屆港姐冠軍大熱。陳聖瑜外表甜美因此被指似吳千語與「天王嫂」方媛的混合體，在參選初期被媒體稱為「理大吳千語」。

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陳聖瑜從小培養藝術修養

陳聖瑜可說多才多藝，在6歲學習古箏的她，於12歲已考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」

身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。陳聖瑜曾笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

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大學畢業後曾任市場策劃員及兼職模特兒，但現在就主力發展社交平台及經營IG shop，其IG帳戶有她大量靚相，且不乏性感照大派福利，因此IG追蹤者已逾4萬3千人。

可是，卻有網民在社交平台留言指，現時陳聖瑜與以前樣貌大不同，並上載她的舊照作比較，直指她大學時期與參選港姐樣貌有別。

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另外，從其IG發布的相片所見，她不時出入高消費場所及周遊到國，並且行頭十足隨身名牌。

不過有網民聲稱她公屋出身，並非富二代。但陳聖瑜本身經營網店，如果營商有道，她有能力應付較高消費的生活亦不為奇。

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回應整容傳聞

至於被指「女大十八變」，陳聖瑜曾澄清自己整容，並大方地回應指是長大後更注重皮膚保養及醫學美容，由此慢慢變靚。

此外其原名為陳詩琪，有指改名是為改善人緣改名。陳聖瑜解釋指改名是家人的意見，原因關乎命格，否認人緣差之說。