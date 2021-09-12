選委一連兩日動員落區　地產商罕有落區派傳單

▲ 郭基煇（左）到油塘派發傳單。（陳國峰攝）

負責明年選特首的1,500人選舉委員會，下星期進行選舉，但只有13個界別需要舉行選舉。多名當然選委，以及已經自動當選的選委沒有鬆懈，在這個周末一連兩日落區宣傳新的選舉制度及愛國者治港，就連地產商都罕有現身街頭。

這兩日天氣酷熱，但選委繼續在全港設置約1,000個街站，派發單張，就連地產商都積極參與落區。地產及建造界界當然委員、信和集團主席黃志祥，昨日去到石塘咀街市，向檔販派發單張，在同一界別自動當選的恒地集團主席李家誠，今日就現身西環街頭。

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另外，同樣地產及建造界界自動當選的新鴻基地產執行董事郭基煇，則連同商界（一）選委、裕華國產百貨董事總經理余鵬春，在油塘街站宣傳。

至於行會召集人、社福界當然選委陳智思今日也有落區。他表示，未來選出的人是要解決問題，日後的議員不能只任監察角色，而是要與政府，一同解決深層次問題。

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